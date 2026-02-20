日本史上最大規模預算案 122兆日圓拼3月底過關

日本政府今天向國會提出新年度預算案，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.9兆元），創歷史新高；歲出方面，社會保障、防衛與國債費用全面刷新紀錄；儘管稅收預估同樣攀上新高，但政府仍將追加發行近30兆日圓國債，以填補財源缺口。

日本首相高市早苗強調力拚年度內（3月底之前）完成立法，不過在野黨要求充分審議，朝野圍繞審議節奏展開攻防。

NHK報導，根據預算案內容，因高齡化持續推進，社會保障費增至39兆559億日圓，為歷來最高；為強化防衛能力，防衛相關經費編列8兆9843億日圓，同樣創新高。教育方面，納入4月起實施的高中學費無償化與減輕營養午餐費負擔等政策，文教與科學振興費達6兆406億日圓。

此外，受利率上升影響，用於國債償還與利息支出的國債費擴大至31兆2758億日圓，刷新紀錄。

在歲入方面，政府預估企業獲利穩健、加薪帶動所得成長，稅收可達83兆7350億日圓，同樣為史上最高。不過為補足財源缺口，仍將發行29兆5840億日圓新國債。

此外，政府也同步提出多項稅制與財政相關法案，包括調整所得稅開徵門檻「年收之壁」、今年底前廢除輕油引取稅暫定稅率，以及允許未來5年持續發行赤字國債的相關法案。

財務大臣片山皋月在內閣會議後表示，執政聯盟將爭取與在野黨合作，「為避免影響國民生活，會在審議中充分說明，力求預算案能在年度內成立」。

同日，朝野7黨國會對策委員長舉行會談。執政聯盟要求配合，盼能於本財政年度內通過預算與相關法案；在野黨則強調，這次為史上最高額預算，「不能草率帶過」，要求確保充足質詢時間，並指出若進度受阻，應考慮編列暫定預算。

隨著高市政權展現年度內通過預算案的強烈企圖，未來預算委員會的審議安排與朝野協商進展，將成為接下來政局焦點。