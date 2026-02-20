高市早苗誓言告別財政緊縮 點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

日本首相高市早苗周五誓言，將告別「過度財政緊縮」方針，透過跨年度預算架構擴大長期投資，彰顯其振興經濟的決心。與此同時，為緩解市場對日本財政惡化的憂慮，她承諾設定具體指標，衡量財政整頓的進展。

高市的言論凸顯出核心金融風險：她主導的旗艦支出計畫必須在不引發債務疑慮的情況下，重振全球第四大經濟體，否則可能再度引發日圓與政府公債的新一輪暴跌。

她在國會施政演說中重申，將推動「負責任且積極的財政政策」，加碼對人工智慧、晶片與造船等領域的投資，以提升日本潛在成長率。

她表示：「本屆政府將打破長期以來過度財政緊縮與對未來投資不足的趨勢。」並補充，日本應毫不猶豫地增加支出，以支持民間投資。

高市以主張擴張性財政與貨幣政策出名，她在2月8日眾議院大選率領執政黨大獲全勝，競選承諾包括擴大支出，將調升食品消費稅的計畫延後兩年實施。

她主張大規模支出與減稅，去年底曾引發日本公債與日圓遭拋售，投資人擔心，日本已是已開發國家中債務負擔最重的經濟體，將如何為龐大支出計畫籌措財源。

高市表示，

為使企業更精準預測政府政策走向，將改革國家預算編列方式，包括推動跨年度預算與長期投資基金。

現行制度下，日本政府編列單一年度預算，支出僅適用於單一年度，而非跨年度執行，以確保國會能嚴格審查支出。

高市指出：「對於能產生超過投資成本回報、並有助GDP成長的危機管理與成長型投資，我們將以獨立的跨年度預算架構管理。同時，我們不會推行削弱市場信心的魯莽財政政策。」她承諾透過削減部分現有補貼尋求財源。

高市也表示，政府將把債務增速控制在經濟成長率之內，並穩步降低日本債務占GDP比率，以確保財政可持續性，同時設定具體指標衡量進展。