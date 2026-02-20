高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

美國德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前已對網路及路由器大廠TP-Link提起訴訟，指控該公司涉嫌與中國存在關聯，並誤導消費者其產品來源國別、錯誤宣稱隱私與資安防護能力，同時未揭露其與中國的關係及相關法律義務。對此TP-Link也做出強硬回應。

2026-02-20 12:46