快訊

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

驚！最新調查 市售耳機含有毒物質…「滲入皮膚」長期佩戴有損健康

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

中央社／ 東京20日專電
日本首相高市早苗。 歐新社
日本首相高市早苗。 歐新社

日本首相高市早苗第2次內閣成立後，日本電視台（NNN）與讀賣新聞於18、19日民調，結果顯示高市內閣支持率為73%，較約1週前上升6個百分點；不支持率為17%。對於高市應該執政多久，52%回答「能做多久就多久」，對高市長期執政持正面態度。

日本電視台報導，針對高市首相此次讓所有閣僚續任的決定，65%受訪者表示「給予肯定」，20%表示「不予肯定」。

關於高市應執政多久，52%受訪者回答「能做多久就多久」，33%認為應做到自民黨總裁任期結束的2027年9月；5%認為「到今年內為止」，6%則回答「應立即更換首相」。

政策方面，高市提出食品消費稅兩年限期歸零，以及導入「給付型稅額扣抵制度」，並計畫於今年夏季前彙整中期方案。對此，58%受訪者認為「妥當」，15%認為「太快」，17%認為「太慢」。此外，對於高市任內推進國會修憲討論，近6成受訪者表示「期待」。

另一方面，對於中道改革連合新任代表小川淳也，28%受訪者表示「期待」，58%表示「不期待」。

政黨支持率方面，自由民主黨為43%，聯合執政的日本維新會為3%。其他政黨依序為未來團隊6%、中道改革連合5%、國民民主黨5%、參政黨4%。

民調時間為2月18日至19日，對全國有投票權選民進行電話訪問。固定電話353人（回收率54%），行動電話601人（回收率27%），合計954人完成作答。

高市早苗 日本維新會 首相

延伸閱讀

日本通膨壓力減緩 高市內閣迎來好消息

高市擬在川習會前訪美 分析：美中關係牽動日中局勢

高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點：雖沒寫出台灣但意義明顯

高市續任首相 陸駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

相關新聞

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被...

高市早苗內閣2.0支持率73% 半數民意期待長期執政

日本首相高市早苗第2次內閣成立後，日本電視台（NNN）與讀賣新聞於18、19日民調，結果顯示高市內閣支持率為73%，較約...

高市早苗誓言告別「過度財政緊縮」點燃經濟復甦 市場緊盯債務風險

日本首相高市早苗周五誓言，將告別「過度財政緊縮」方針，透過跨年度預算架構擴大長期投資，彰顯其振興經濟的決心。與此同時，為...

美國德州點名！控TP-Link「與中國有關聯」、有資安風險：APP會收集個資

美國德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前已對網路及路由器大廠TP-Link提起訴訟，指控該公司涉嫌與中國存在關聯，並誤導消費者其產品來源國別、錯誤宣稱隱私與資安防護能力，同時未揭露其與中國的關係及相關法律義務。對此TP-Link也做出強硬回應。

電競宗師的誕生：從網咖到電競學院⋯南韓如何傾力成為電競大國

2026年1月15日，英雄聯盟韓國職業聯賽（LCK）春季賽在首爾市中心的格浪首爾大樓賽開打，現場大排長龍，觀客排隊等候拿票與領取紀念品。

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

美國總統川普19日警告伊朗，「最多」僅剩15天可與美國就核計畫達成協議，否則將「發生不好的事」。華爾街日報獨家報導，川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。