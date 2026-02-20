尷尬！印度AI峰會 奧特曼和阿莫戴拒絕牽手畫面網路瘋傳

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
站在印度總理莫迪（右8）旁邊的OpenAI執行長奧特曼（右7），高舉的其中一隻手握著莫迪，但另一隻手特別沒去牽住另一旁的Anthropic執行長阿莫戴。路透
曾經是對手，永遠是對手。

印度總理莫迪19日在印度「人工智慧影響力峰會」（AI Impact Summit）最忙的一天裡，引導與會的13位企業和政界領袖拍攝合影，他教大家站成一排，緊握旁邊的人的手，並將雙手舉過頭頂。

不過，其中兩個人除外。

他們是OpenAI的執行長奧特曼和Anthropic執行長阿莫戴。莫迪號召每個人牽起手並且高舉的時候，奧特曼和阿莫戴兩人正好被安排相鄰而站。於是出現非常尷尬的場面，兩人拒絕相互牽手，就只是高舉自己與對方相鄰的手，兩人手臂在空中交叉，還極力迴避眼神接觸。

阿莫戴曾在OpenAI任職，後來因為覺得OpenAI變得過於商業化，辭職與他人共同創業，成立現在也備受矚目的AI新創公司Anthropic。

奧特曼和阿莫戴不願牽手的畫面迅速在X等社交媒體平台上瘋傳。在隨後流出的一段影片裡，奧特曼表示，他「當時不知道台上發生了什麼」，也不確定自己該做什麼。OpenAI的一位發言人證實了這段影片是真實的。

兩人現在執掌全球估值名列前茅的未上市AI公司。OpenAI目前估值約5,000億美元，Anthropic估值約3,800億美元。

兩家公司的競爭在今年進一步白熱化：Anthropic取得了一系列進展，它的Claude Code系列產品的市場採用率，領先OpenAI的Codex。

Anthropic也正面挑戰 OpenAI，斥資在超級盃（Super Bowl）刊播出高調廣告，嘲諷OpenAI有意在AI聊天機器人的服務中放置廣告，Anthropic的廣告故意強調廣告若出現在AI聊天機器人互動中，將顯得多麼突兀，並承諾Claude永遠不會加入廣告。

正在測試廣告模式的OpenAI，由執行長奧特曼出面在X平台上發布略顯防禦性質的420字貼文反擊。主張有廣告支持的服務，將可讓更多人能夠使用AI。

奧特曼的發文先說Anthropic的廣告很有趣，「我確實笑了」。接著他寫道：「但我不明白，為什麼Anthropic會採取如此明顯不誠實的做法」；「我們顯然永遠不會以Anthropic廣告中所呈現的方式來投放廣告」。奧特曼認為Anthropic的廣告刻意誤導、批評實際上不存在的狀況。

