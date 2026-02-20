韓媒：駐韓美軍F-16初二罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。路透
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。路透

韓聯社與朝鮮日報20日引述多名消息人士報導，駐韓美軍（USFK）日前進行一項罕見演訓，中國解放軍隨即出動戰機應對，雙方軍機本周稍早因此在黃海上空一度形成對峙態勢。

根據南韓軍方消息人士說法，十餘架駐韓美軍F-16戰機於18日深夜自首爾以南約60公里的平澤烏山空軍基地起飛，飛往黃海國際水域上空，並進入南韓與中國防空識別區之間的空域。隨著美軍戰機接近中國防空識別區（CADIZ），中方亦派出戰機應對，雙方一度形成對峙態勢，但未發生衝突，亦未進入對方防空識別區。

消息人士表示，駐韓美軍事前已就演訓計畫知會南韓軍方，但未進一步說明演訓目的等細節。據報導，南韓軍方在掌握相關情況後，已向美方表達憂慮。

南韓國防部官員指出，駐韓美軍與韓軍「一同維持強而有力的聯合防衛態勢」，但國防部無法查證涉及駐韓美軍資產的軍事行動；駐韓美軍方面則表示，對此沒有任何回應可提供。

根據韓聯社與朝鮮日報，此次演訓為美軍單獨進行，南韓空軍並未參與；在南韓軍方未參與演訓的情況下，駐韓美軍有時不會分享訓練計畫或目的。

另有觀察指出，駐韓美軍戰機飛抵中國防空識別區附近的情況並不尋常。防空識別區為各國為提前辨識空中威脅而自行劃設的區域，雖不同於國際法上的領空，但依國際慣例，軍用飛機接近他國防空識別區前，通常會先行通報飛行計畫。

