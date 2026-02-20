馬尼拉華人區分屍案 中國籍凶嫌持偽造台灣護照

馬尼拉華人區殺人分屍案，警方表示落網凶嫌自稱台灣人，持有台灣護照。經刑事局駐菲聯絡官前往警局確認，凶嫌的真實國籍是中國，所持偽造台灣護照是網上非法購得。

有民眾15日在馬尼拉市華人區附近發現一個藍色塑膠桶，打開後赫然發現藏有被分割的屍體。警方循線追查，先行逮捕一名涉嫌協助運屍的華人，並於19日再度拘捕一名主嫌，落網時持有台灣護照，自稱是台灣人。

刑事局駐菲聯絡官今晨前往警局探視並查證凶嫌身分。凶嫌坦承來自中國新疆，所持護照是透過網路非法購得。

由於菲律賓媒體依據警方初步資料報導凶嫌為台灣人，中華民國駐菲律賓代表處今天發布聲明，澄清凶嫌所持的台灣護照為偽造文件。

聲明指出，代表處人員會見凶嫌進行領務查證。面談期間，凶嫌無法提供有效的中華民國國民身分證統一編號，並坦承是中國籍人士，且進一步供稱是透過Telegram應用程式購得偽造的台灣護照。

駐菲代表處表示，尊重菲律賓的司法程序，並將依相關法律與規定，持續就文件偽造及跨國犯罪等事項與菲律賓執法機關合作，也對菲律賓執法機關在查證過程中所展現的專業與合作態度，表達誠摯感謝。