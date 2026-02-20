閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本福岡市立綜合圖書館19日晚間發生持刀傷人事件，共3人受傷，所幸均意識清楚，沒有生命危險；警方以殺人未遂嫌疑將行兇男子當場逮捕。資料照片。路透
日本福岡市立綜合圖書館19日晚間有人報警，指稱「有人遭刺傷，一名年長男子持刀，已被警衛制伏」。警方表示，除男性警衛外，另有一名高齡男子與一名50歲女性受傷，但3人均意識清楚，沒有生命危險。警員約5分鐘後趕抵現場，並以殺人未遂嫌疑將行兇男子當場逮捕。

讀賣新聞報導，案發地點位於福岡巨蛋西南約1.2公里，周邊有西南學院大學及多棟公寓，屬於文教區；附近還有福岡塔與百道海濱公園，平時觀光客眾多。

福岡縣警早良署表示，61歲嫌犯吉井辰夫目前無業，自稱住在案發圖書館附近，涉嫌於19日晚間約7時50分，在市立綜合圖書館內持刀割傷一名女性頸部。嫌犯已承認犯行，表示「確實是我做的」，同時也坦承刺傷另外2人，供稱與3名傷者均不相識。

福岡市立綜合圖書館平日除部分設施外開館至晚上8時，事件發生於閉館前不久，現場據信位於1樓。傷者方面，男性警衛手部受傷，高齡男性腹部遭刺傷，傷勢嚴重。警方已扣押1把疑似凶器的菜刀。

案發當時在圖書館對面公園的一名上班族男子表示，警笛聲不斷響起，對面道路擠滿警車與救護車，讓他感覺情況非同小可，得知嫌犯已遭逮捕後才鬆了一口氣。另有一名在公園練習足球的國中二年級男學生說，當下不知道發生了什麼事，只覺得很害怕。

