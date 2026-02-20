高市擬在川習會前訪美 分析：美中關係牽動日中局勢

高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後，再度出任日本首相。美國學者分析，預期中日緊張關係將持續，高市預計3月訪美會晤美國總統川普，盼在川習會前影響川普在相關議題上的思考；美中關係變化很可能牽動日中局勢發展。

日本眾議院大選後，18日召集特別國會，自民黨總裁高市早苗在眾議院與參議院分別舉行的首相指名選舉勝出，正式被選為日本第105任首相，原內閣人馬全數留任。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉辦線上座談，邀請CSIS資深顧問、日本事務專家戈維拉（Kristi Govella）、華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員呂寅曄（Andrew Yeo）等人分析日本選舉及其對美國、韓國的影響。

戈維拉指出，中日關係先前因高市「台灣有事」言論而陷入緊張，隨著高市帶領自民黨大勝，這或許向北京釋出一個訊號：日本民眾顯然並未因高市的言論而「懲罰」她，甚至有人認為，這種展現領導力的方式反而讓她更受歡迎。

中共對台軍事威脅不斷之際，高市去年11月在日本國會答詢表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊並採取多項反制措施。

戈維拉分析，對中國而言，台灣是核心議題，不可能退讓，因此，她預期中日緊張關係將持續一段時間。儘管日中兩國仍是主要經濟夥伴，高市也表達願意基於日本國家利益和中國往來，「但雙邊關係看來並無回暖的可能」。

她說，短期內很難看到任何容易緩解中日僵局的契機，雙方在安全議題等方面，存有許多結構性的疑慮與困難。

但她也指出，這其中很大的變數是美中關係，高市預計3月訪美會晤川普（Donald Trump），「這個時機點極具戰略意圖」，明顯希望搶在4月川習會之前進行。她認為，高市希望藉此影響川普在相關議題上的思考，並提醒他美日在應對中國上擁有的共同利益及擔憂。

不過，戈維拉表示，川普在處理對中關係和經濟協議時他自己的優先事項，他會試圖與中國達成有利的交易，並和日本維持強健關係，「他不會認為這是問題」。

她分析，這意味著，美中關係的動態變化可能改變日中之間的局勢發展。

川普預計4月訪問中國並會晤習近平。呂寅曄表示，若川、習達成某種協議，促使大環境開始改變，也許因為美國立場轉向，高市可能隨之調整，但他不認為高市會單純為了回應北京的作為而做出改變。