川普成立和平理事會砸百億美元重建加薩 西方反應冷淡

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普。 路透

美國總統川普今天承諾提供100億美元，且多個穆斯林佔多數的國家也為加薩（Gaza）提供資金與部隊支援。川普同時為新成立的「和平理事會」（Board of Peace）揭幕，然而這個機構最終使命仍引發外界質疑。

法新社報導，川普召集來自全球的盟友，其中許多為威權領導人，而傳統上與美國結盟的西方民主國家代表則相對較少。值此之際，川普正向伊朗周邊部署軍力並發出戰爭威脅。

川普在位於華盛頓的前「美國和平研究所」（U.S.Institute of Peace）大樓內主持會議，盛讚加入理事會「強而有力的人物」。

川普拿著承諾文件表示，「我們會幫助加薩。我們會把它整頓好。我們會讓它成功」，會場響起他採用的主題曲YMCA迪斯可節奏。

他說：「我們會讓它變得和平，我們也會在其他地方這麼做。未來還會有其他地點，還會有更多事情發生。」

儘管大幅削減對外援助，川普仍表示美國將向「和平理事會」提供100億美元。

卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國各承諾至少提供10億美元。白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）表示，承諾金額超過65億美元，推測未包括川普提出的款項。

川普說：「我們可以共同實現夢想，為這個飽受數百年戰爭與苦難折磨的地區帶來持久和諧。」

川普未詳細說明資金用途，也未說明國會是否已批准他宣布的撥款。

他在冗長演說中抨擊國內反對者，強調股市上漲，並公開支持多位在場領導人的政治前途，包括匈牙利總理奧班（Viktor Orban）及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。

他同時向伊朗發出警告，表示伊朗神職政權若未能在核計畫等重大議題上讓步，美國可能在10天內發動打擊。

加入「和平理事會」的西方國家不多。英國與德國僅派駐華盛頓大使以觀察員身分出席，加拿大與法國則完全未參與。

