美伊情勢緊張...川普給伊朗15天期限達成協議「否則會很不幸」

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
川普表示：「我們要嘛達成協議，要嘛對他們來說會很不幸。」 美聯社
美國總統川普今天表示，伊朗最多只有15天的時間可就自身核計畫等議題達成協議，並暗示若未達成協議，美國將發動攻擊。稍早川普才說，可能10天內決定是否攻擊伊朗。

法新社報導，川普（Donald Trump）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上對記者表示：「我們要嘛達成協議，要嘛對他們來說會很不幸。」

被問及期限時，川普說：「我認為時間足夠─10天、15天，差不多就到頂了。」

川普今天稍早表示，伊朗神權政府有10天的時間達成協議。

他在華府舉行的「和平理事會」（Board of Peace）會議致詞時說，伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，他們必須達成協議，若沒有達成協議，「壞事就會發生」。

他指出，美國可能必須進一步採取行動，也可能不用，或許美國和伊朗會達成協議，「大概在接下來10天內，你們就會知道了」。

