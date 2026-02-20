高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點：雖沒寫出台灣但意義明顯

「高市早苗內閣2.0正式啟動」。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，東京媒體圈近期流傳，高市首相已向18名主要閣僚下達一份「指示書」，要求各部會在新政治格局下統一戰略方向、提升執行力。這份文件不只是施政綱領，更被視為高市政權第二階段的行動藍圖。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，文件開頭先定調，高市早苗強調「相信日本國與日本人的潛力」，要求內閣同時推進經濟重建、地方創生與安全保障3大領域。但真正的焦點，在防衛政策。

他說，文件中明確寫道，日本將在自主判斷下大幅強化防衛能力，並重建情報機能。短短幾句話，等於宣示日本要從「被動防守」走向「主動嚇阻」。 接受這項指示的，就是防衛大臣小泉進次郎。任務可以用一句話概括：讓自衛隊更強、更快、更敢動。

第一是警戒監視。矢板明夫表示，文件要求強化海空領域的監控與應對，這不難理解，指的正是東海與台海方向。日本已把周邊灰色衝突視為長期狀態，而非突發危機。

他說，第二是情報能力。高市要求政府情報機能從根本上強化。這意味著深化與美國的情報合作，也意味著在區域危機初期就提前介入。台海一旦升溫，日本馬上進入狀況。

第三是同盟合作。矢板明夫表示，文件多次提到與「志同道合國家」深化安全合作。在日本的安全語境中，這幾乎就是日美同盟加上澳洲與台灣的戰略網絡。雖然文件沒有寫出「台灣」，但戰略指向非常清楚。

此外，矢板明夫表示，文件也要求建立飛彈防禦與早期預警體系。北韓是表面理由，中國才是重點。對日本而言，飛彈威脅與台海風險早已連動。

矢板明夫表示，在這樣的政策框架下，小泉進次郎的角色愈發重要。「他必須推動反擊能力、擴大防衛預算，並深化日美聯合作戰。這些都是日本邁向國家正常化的重要一步」。

「對台灣而言，這份文件的意義十分明顯」。矢板明夫表示，日本的安全思維已從口號階段進入準備階段。沒有公開承諾，但已開始布局。

矢板明夫說，高市內閣2.0展現了強大的決心。日本正從經濟大國轉向安全大國。這個轉變，將直接影響台海力量平衡，也意味著在未來區域安全格局中，日本的存在感會愈來愈強。