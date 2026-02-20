快訊

美伊情勢升溫 川普：可能10天內決定是否攻擊伊朗

中央社／ 華盛頓19日專電
川普（Donald Trump）19日在華府舉行的「和平理事會」（Board of Peace）會議致詞提及伊朗。美聯社
美伊情勢升溫，美國是否將攻擊伊朗引發關注。美國總統川普今天表示，也許華府會進一步採取行動，也許雙方會達成協議，「大概在接下來10天內」就會揭曉；他並重申，伊朗必須達成協議，否則「壞事就會發生」。

川普（Donald Trump）今天在華府舉行的「和平理事會」（Board of Peace）會議致詞提及伊朗。外電報導，根據川普去年底公布的加薩計畫，和平理事會原本負責監督加薩的臨時治理，但他後來表示，理事會將擴大任務，處理全球衝突。

「現在是伊朗加入我們，共同完成我們正在推動事務的時候了」，川普今天在會議上指出，若伊朗加入，那很好，若不加入，「將會是一條完全不同的道路」。伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，他們必須達成協議，若沒有達成協議，「壞事就會發生」。

他指出，美國可能必須進一步採取行動，也可能不用，或許美國和伊朗會達成協議，「大概在接下來10天內，你們就會知道了」。

伊朗與美國17日在日內瓦針對核子議題進行第二輪間接談判，伊朗官員稱說，雙方就「指導原則」達成共識。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天則表示，談判雖取得一點進展，但雙方在某些議題上仍有巨大分歧，川普將持續觀察局勢發展。

美伊局勢受矚之際，美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，消息人士透露，近日美軍軍力顯著集結於中東地區後，白宮已接獲簡報，美軍可能在本週末前準備好對伊朗發動攻擊，但川普尚未針對是否授權這項行動做出最後決定。

繼派遣林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦及隨行軍艦前往中東地區後，川普上週表示，美國另一艘航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）將「很快」前往中東，對伊朗進一步施壓。

