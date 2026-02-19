丹麥國王訪問格陵蘭島 以示支持和團結

丹麥國王弗雷德裡克十世（也譯作「腓特烈十世」）於周三下午抵達格陵蘭首府努克。格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）迎接國王到來，這位丹麥國王向揮舞著格陵蘭旗幟的民眾揮手致意。

據法新社報導，弗雷德裡克十世表示，非常高興回到這裡，格陵蘭人民及其福祉「一直都在我心上」。格陵蘭自治政府總理尼爾森說，「最重要的是，格陵蘭民眾能感受到王室與民眾之間的團結。」

據丹麥公共廣播DR報導，弗雷德裡克十世訪問的第一站是在漢斯·埃格德故居享用午餐。這座建於1728年的房屋是格陵蘭最古老的建築，曾經是丹麥-挪威路德教傳教士漢斯·埃格德的住所，如今被用作官方接待場所。這位國王的行程還包括參觀努克當地的高中、一家工廠，訪問格陵蘭島北極司令部，並在卡圖阿克文化中心與公眾進行茶歇等。周四，弗雷德裡克十世將前往努克以北約150公裡的馬尼特索克，以及更北部的坎格爾路斯瓦克，參觀丹麥北極軍事訓練中心。

在川普發出威脅後的象徵性訪問

這被看作是一次具有象徵意義的訪問，此前美國總統川普發出威脅，稱要「擁有」格陵蘭這座具有重要戰略意義的北極島嶼，必要時甚至不惜動用武力。此舉加劇了美國、丹麥和其他歐洲北約成員國之間的緊張關系。

盡管格陵蘭島曾是丹麥的殖民地。但丹麥王室長期以來在格陵蘭島的大部分民眾中享有很高的聲望。自1953年起，該島不再是丹麥殖民地。但格陵蘭並沒有獨立，而是成為丹麥的一個省。直到1979年，格陵蘭才擁有了自己的議會和政府。此後，其自治權不斷擴大，不過至今仍是丹麥的一部分。

2024年1月丹麥女王瑪格麗特二世退位後，長子弗雷德裡克繼承王位。他上次訪問格陵蘭島是在2025年4月。此外，他還於2024年7月訪問該島。據法新社援引王室評論員指出，不到兩年內三次訪問實屬罕見。

這位丹麥國王本身也是一位戶外運動愛好者。2000年，年輕的弗雷德裡克曾作為丹麥海軍「天狼星」雪橇犬巡邏隊的一員，參與了一次歷時四個月、行程3500公裡的格陵蘭島滑雪探險。

「我對格陵蘭的愛毋庸置疑，」這位丹麥國王在2025年3月說道。

川普的威脅「對格陵蘭人民影響巨大」

格陵蘭自治政府總理尼爾森上周出席慕尼黑安全會議時對德國之聲表示，川普對格陵蘭島的威脅「仍然對格陵蘭人民影響巨大」。「你可以想象，當世界上最強大的國家在談論吞並和佔領你的國家，」他說，「人們生活在格陵蘭，他們當然對現狀感到不滿，很多人感到恐懼。」

丹麥首相弗雷德裡克森上周六表示，盡管川普近期減少了武力奪取格陵蘭島的威脅，但她仍然認為川普渴望擁有該島。

今年1月，川普在達沃斯世界經濟論壇期間，曾大力游說由美國控制格陵蘭島。在歐洲盟友的迅速而強烈的反對下，這位美國總統在離開瑞士前不久突然宣布達成一項「協議」，但並未透露任何細節。

尼爾森上周在慕安會上告訴德國之聲：「我們願意本著尊重和禮貌的態度共同合作。……80年來，我們一直是伙伴和盟友，我們可以在此基礎上繼續發展……我們准備在相互尊重的基礎上做更多的事情。」

格陵蘭島為何具有重要的戰略意義？

格陵蘭島的居民數量僅有約5.6萬。格陵蘭屬於丹麥王國的自治領地，而丹麥與美國一樣，同屬北約軍事聯盟。美國長期以來在格陵蘭島駐扎，並設有軍事基地。這裡是美國導彈防御系統的重要基地。但這似乎還不足以滿足川普的需求。他多次聲稱對格陵蘭島擁有主權，聲稱格陵蘭對國家安全至關重要。

也有猜測認為川普的主要動機是開發格陵蘭自然資源。格陵蘭島擁有豐富的礦產資源，富含石油、天然氣及稀土元素等自然資源。隨著氣候變遷導致冰層融化，這些資源的可開采性日益提高。

此外，格陵蘭位於北極的戰略樞紐位置，俄羅斯和中國等國也試圖在該地區擴展影響力。

