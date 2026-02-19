快訊

俄籲美克制 盼推動伊朗和平核計畫

聯合報／ 國際中心／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫洛夫十八日在一場公開專訪中表示，美國對伊朗發動新一輪攻擊將帶來嚴重後果。他呼籲各方保持克制，共同尋求解決之道，讓伊朗能夠推動和平用途核計畫。

拉夫洛夫接受沙烏地阿拉伯的阿拉伯電視台訪問指出：「後果不會好的。之前已發生針對由國際原子能總署控管的伊朗核設施的攻擊行動。據我們判斷，確實存在核事故的真正風險。」這段專訪已上傳於俄羅斯外交部官網。

他說：「我正密切注意區域內，包括阿拉伯國家及海灣君主國的反應。沒有人希望情勢升溫。大家都明白這是在玩火。」

拉夫洛夫表示，升高緊張局面，可能會抵銷近年來伊朗與鄰近國家、特別是沙烏地阿拉伯間關係改善等正面進展。

美國高層官員告訴路透，伊朗預計在日內瓦會談後，提交一份解決與美國僵局的書面提案。

這名官員指出，美國國安顧問十八日在白宮開會，並獲悉所有部署於中東地區的美軍部隊應於三月中旬就定位。

美國要求伊朗放棄核計畫，但伊朗始終堅決否認試圖發展核武。

拉夫洛夫表示，阿拉伯國家正向華府傳達明確訊號，「要求克制並尋求達成協議，保障不損及伊朗合法權益，以及確保伊朗僅為和平用途進行核濃縮計畫」。

他說，俄羅斯與伊朗領導人保持密切、定期接觸，「我們沒有理由懷疑，伊朗真誠希望在遵循『禁止核子擴散條約』基礎上來解決這個問題」。

安德魯被捕…胞弟捲艾普斯坦案 英王查爾斯三世罕發聲明：依法辦理

英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因過去擔任貿易特使期間涉嫌行為不當而遭到逮捕。查爾斯三世對此表達「依法辦理...

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被...

俄籲美克制 盼推動伊朗和平核計畫

俄羅斯外交部長拉夫洛夫十八日在一場公開專訪中表示，美國對伊朗發動新一輪攻擊將帶來嚴重後果。他呼籲各方保持克制，共同尋求解...

瞄準伊朗！美空軍中東大集結 23年最大規模

美國正向中東地區派遣大量先進戰機和支援飛機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中武力。

美若攻伊朗 至少有三大戰略方向！川普會選哪條路

華爾街日報報導，美國已準備好對伊朗採取行動，但美國總統川普尚未決定是否下令進行打擊，也還沒確定一旦動武要達成何種目標。川...

美軍最快周末可打伊朗！若動武「規模將接近全面戰爭」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十八日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是...

