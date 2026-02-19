瞄準伊朗！美空軍中東大集結 23年最大規模

美國正向中東地區派遣大量先進戰機和支援飛機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中武力。

華爾街日報報導，根據飛行追蹤數據和一位美國官員透露，過去幾天，美國持續向中東地區調集最先進的F-35和F-22戰機。第二艘滿載戰機和電戰飛機的航空母艦福特號也正前往當地。

美國可用於打擊伊朗的武器並非全部都部署在中東。例如，B-2匿蹤轟炸機長期以來可從美國本土執行中東任務，例如今年六月對伊朗核設施的打擊行動，或從位於印度洋的美英聯合基地狄耶戈加西亞島起飛。其他遠程美國轟炸機也能執行同樣任務。

美國軍方憑藉其匿蹤技術和遠程精確武器，對伊朗擁有壓倒性優勢，而伊朗的防空系統去年被以色列重創。

伊朗在軍事方面仍有一些籌碼，包括規模可觀的飛彈庫，這些飛彈可以瞄準美國在該地區的基地和盟友。伊朗也擁有可封鎖荷莫茲海峽的軍事力量，這是石油運輸的重要海上通道。

根據飛行追蹤數據顯示，美國空軍近期已將數十架戰機和支援飛機部署至約旦和沙烏地阿拉伯的美軍基地。這些飛機包括F-35、F-15、F-16戰機，E-3、E-11預警機，此外，還有更多戰機即將抵達。

同時，一位海軍官員透露，美國海軍目前在中東和東地中海部署了十三艘艦艇，以支援潛在的軍事行動，其中包括「林肯號」航空母艦和九艘具備彈道飛彈防禦能力的驅逐艦。另一艘「福特號」航空母艦及其打擊群中的四艘驅逐艦也正在趕往中東。

五角大廈也在中東地區部署更多陸基防空系統。

儘管這次軍事集結規模龐大，但仍不及美國在一九九一年波灣戰爭或二○○三年入侵伊拉克時部署的兵力。當年在波灣戰爭中，美國在波斯灣和紅海部署六艘航空母艦。

二○○三年入侵伊拉克期間，美國空軍在中東部署了八六三架飛機。

一九九一年波灣戰爭「沙漠風暴行動」期間，美國空軍、海軍和陸戰隊共出動一千三百架飛機。

如今情況已大不相同。美國空軍規模已大幅縮減，而且沒有美國及盟國地面部隊提供支援。除非以色列空軍加入作戰，否則也很難形成國際聯盟。