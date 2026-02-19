快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

聽新聞
0:00 / 0:00

美若攻伊朗 至少有三大戰略方向！川普會選哪條路

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華爾街日報報導，美國已準備好對伊朗採取行動，但美國總統川普尚未決定是否下令進行打擊，也還沒確定一旦動武要達成何種目標。川普還在考慮，動武目標是阻止伊朗已遭受重創的核計畫、摧毀其飛彈部隊，還是試圖推翻伊朗政權。

美國官員表示，目前美軍在中東集結的火力，讓美國可對伊朗發動持續數周空襲，不像去年六月美國轟炸伊朗核設施的單一打擊。

本周美國和伊朗代表在日內瓦舉行會晤，就伊朗鈾濃縮活動達成可能的協議。白宮新聞秘書李維特表示，會談取得一些進展，但「我們在一些問題上仍然存在很大分歧」。李維特表示，預計伊朗將在未來幾周向美國提出更詳細的方案。

美國官員表示，川普已聽取多份發動打擊的軍事選項簡報，旨在最大限度打擊伊朗政權及其地區代理人。美國和外國官員表示，這些方案包括發動一場旨在推翻伊朗政府、暗殺數十名伊朗政治和軍事領導人的行動，以及僅限於打擊核設施和彈道飛彈設施的空襲行動。這兩種方案都可能持續數周。

川普已表示，他更傾向達成外交協議。美國若能夠如願以償，伊朗核子計畫將徹底終止，地區代理人部隊解散，彈道飛彈將被拆除。伊朗不太可能同意最後一點，因為其空軍實力薄弱，主要依靠飛彈作為威嚇力量。川普曾表示，他主要關注的是核問題，並表示他希望伊朗停止鈾濃縮活動。

同時，以色列總理內唐亞胡等外國領導人告訴川普，他應該利用美國軍事壓力迫使伊朗做出更多讓步，以色列尤其希望看到伊朗停止生產彈道飛彈。

另外，川普政府仍不確定動武後會發生什麼事。美國國務卿魯比歐一月告訴國會議員，如果伊朗最高領袖哈米尼倒台，美國不清楚誰將接管政權。許多分析家認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官很可能會掌權。

川普曾承諾支持伊朗反政府人士，這些人士在一月抗議活動中遭到伊朗政府暴力鎮壓。如今，若美國發動空襲，他們可能會再次發起示威，因為他們認為這是加強施壓統治者的良機。然而，如果伊朗政權再次鎮壓，美國可能會面臨是否繼續空襲的兩難。

美國 伊朗 核計畫 導彈 哈米尼

延伸閱讀

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

和平理事會會議將登場 川普擬宣布50億美元加薩重建承諾

印度洋基地若美攻擊伊朗需用 川普警告英國別讓出

相關新聞

安德魯被捕…胞弟捲艾普斯坦案 英王查爾斯三世罕發聲明：依法辦理

英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因過去擔任貿易特使期間涉嫌行為不當而遭到逮捕。查爾斯三世對此表達「依法辦理...

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被...

俄籲美克制 盼推動伊朗和平核計畫

俄羅斯外交部長拉夫洛夫十八日在一場公開專訪中表示，美國對伊朗發動新一輪攻擊將帶來嚴重後果。他呼籲各方保持克制，共同尋求解...

瞄準伊朗！美空軍中東大集結 23年最大規模

美國正向中東地區派遣大量先進戰機和支援飛機，這是自二○○三年入侵伊拉克以來，美國在該地區集結的最大規模空中武力。

美若攻伊朗 至少有三大戰略方向！川普會選哪條路

華爾街日報報導，美國已準備好對伊朗採取行動，但美國總統川普尚未決定是否下令進行打擊，也還沒確定一旦動武要達成何種目標。川...

美軍最快周末可打伊朗！若動武「規模將接近全面戰爭」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十八日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。