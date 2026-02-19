美若攻伊朗 至少有三大戰略方向！川普會選哪條路

華爾街日報報導，美國已準備好對伊朗採取行動，但美國總統川普尚未決定是否下令進行打擊，也還沒確定一旦動武要達成何種目標。川普還在考慮，動武目標是阻止伊朗已遭受重創的核計畫、摧毀其飛彈部隊，還是試圖推翻伊朗政權。

美國官員表示，目前美軍在中東集結的火力，讓美國可對伊朗發動持續數周空襲，不像去年六月美國轟炸伊朗核設施的單一打擊。

本周美國和伊朗代表在日內瓦舉行會晤，就伊朗鈾濃縮活動達成可能的協議。白宮新聞秘書李維特表示，會談取得一些進展，但「我們在一些問題上仍然存在很大分歧」。李維特表示，預計伊朗將在未來幾周向美國提出更詳細的方案。

美國官員表示，川普已聽取多份發動打擊的軍事選項簡報，旨在最大限度打擊伊朗政權及其地區代理人。美國和外國官員表示，這些方案包括發動一場旨在推翻伊朗政府、暗殺數十名伊朗政治和軍事領導人的行動，以及僅限於打擊核設施和彈道飛彈設施的空襲行動。這兩種方案都可能持續數周。

川普已表示，他更傾向達成外交協議。美國若能夠如願以償，伊朗核子計畫將徹底終止，地區代理人部隊解散，彈道飛彈將被拆除。伊朗不太可能同意最後一點，因為其空軍實力薄弱，主要依靠飛彈作為威嚇力量。川普曾表示，他主要關注的是核問題，並表示他希望伊朗停止鈾濃縮活動。

同時，以色列總理內唐亞胡等外國領導人告訴川普，他應該利用美國軍事壓力迫使伊朗做出更多讓步，以色列尤其希望看到伊朗停止生產彈道飛彈。

另外，川普政府仍不確定動武後會發生什麼事。美國國務卿魯比歐一月告訴國會議員，如果伊朗最高領袖哈米尼倒台，美國不清楚誰將接管政權。許多分析家認為，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官很可能會掌權。

川普曾承諾支持伊朗反政府人士，這些人士在一月抗議活動中遭到伊朗政府暴力鎮壓。如今，若美國發動空襲，他們可能會再次發起示威，因為他們認為這是加強施壓統治者的良機。然而，如果伊朗政權再次鎮壓，美國可能會面臨是否繼續空襲的兩難。