美軍最快周末可打伊朗！若動武「規模將接近全面戰爭」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十八日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動做出最終決定。

知情人士指出，白宮已接獲通報，軍方近日在中東地區大幅集結空軍與海軍兵力，最快可於本周末前為攻擊行動做好準備。

另有消息人士提醒，川普私下對是否動武一度表達過支持與反對的不同立場，並已向顧問與盟友徵詢最佳行動方針，目前尚不清楚他是否會在周末前做出決定。一名消息人士說：「他花了很多時間在思考這件事。」

美國務院一名官員告訴ＣＮＮ，國務卿魯比歐預計廿八日前往以色列，會晤以色列總理內唐亞胡，並通報伊朗談判的最新進展。

白宮發言人李維特則表示，伊朗預期將在「接下來幾周內」就談判立場提供更多細節，但不願說明川普是否會在這段期間暫緩軍事行動，僅強調不會代表川普設定任何期限；她說，儘管「外交始終是他的首要選項」，動武仍在考慮範圍內。

伊朗和俄羅斯軍人十九日在阿曼海進行海上聯合軍事演習。歐新社

ＣＮＮ指出，一些重要時點可能影響對伊朗發動攻擊的時機，包括冬季奧運即將閉幕、穆斯林齋戒月展開，以及川普準備發表年度國情咨文等。目前尚不清楚川普是否將上述因素納入考量。Axios則報導，二名美國官員透露，川普於十八日召集高層顧問，就伊朗危機召開會議，並聽取核子談判簡報，與會者同時討論了後續行動方向。

消息人士指出，美國若對伊朗動武，可能是一場持續數周的大規模軍事行動，規模更接近一場全面戰爭，而非上月在委內瑞拉進行的精準行動。美國官員表示，「福特號」航艦及打擊群未來幾天抵達東地中海，將成為影響是否對伊朗發動軍事行動時機的一項關鍵因素。

一名美國官員表示，德黑蘭方面需要在本月底前向川普政府提出一套具體措施方案，以回應華府就伊朗核計畫提出的關切。該名官員轉述，伊朗外長對川普特使庫許納與魏科夫說了許多正面的話，但「魔鬼藏在細節裡，接下來就看伊朗的回應，我們拭目以待」；另有一名美國官員則表達深度懷疑，直言談判「一無所獲」。