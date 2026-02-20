任內遇刺、入獄…歷任南韓總統多無善終
南韓前總統尹錫悅因非法實施戒嚴觸犯內亂罪，被判無期徒刑。法新社報導，歷任南韓總統有的在任上遇刺，有的卸任後因司法訴訟或自殺或入獄，多無善終。
朴槿惠 遭彈劾下台入獄
二○一六年十二月，國會通過時任總統朴槿惠彈劾案，憲法法院二○一七年三月裁決彈劾成立，朴槿惠下台。她後來因收賄等罪名被起訴入獄。
朴槿惠是已故獨裁總統朴正熙的女兒，以清廉形象於二○一三年成為南韓首位女總統，卻被控收受三星等財團提供數千萬美元財物。還被控洩露機密文件，將批評政府政策的藝術家列入黑名單，並開除反對她的官員。
朴槿惠於二○二一年被判廿年有期徒刑與高額罰金，同年底獲繼任總統文在寅赦免。尹錫悅當時擔任首爾檢察官，在朴槿惠下台和入獄過程中扮演重要角色。
李明博 收賄判刑十五年
李明博於二○○八年至二○一三年擔任總統，二○一八年十月因貪汙罪被判十五年徒刑。李明博被認定的罪名是收受三星集團賄賂，以交換赦免因逃稅入獄的三星會長李健熙。
尹錫悅二○二二年十二月特赦李明博。
盧武鉉 卸任後跳崖自盡
力倡與北韓和解的盧武鉉於二○○三年至二○○八年執政，二○○九年五月卸任後跳崖自盡身亡。盧武鉉當時因一名富商支付一百萬美元給他的妻子、五百萬美元給他的姪女婿，而被調查。
全斗煥、盧泰愚 同窗叛亂
軍事強人全斗煥下令軍隊鎮壓光州起義，因此又被稱為「光州屠夫」。在大規模群眾示威下，他於一九八七年同意下台，把權力交給盧泰愚。
盧泰愚與全斗煥相交數十年，兩人第一次見面是在韓戰期間的軍事學院，互為同窗。一九九六年，兩人均因一九七九年發動政變、鎮壓一九八○年光州起義、貪汙和其他罪行，被認定叛亂罪成立。
盧泰愚被判處廿二年半徒刑，後來減為十七年；全斗煥被判處死刑，後來改為無期徒刑。但兩人只在獄中待了兩年，即於一九九八年獲得特赦。
朴正熙 晚宴上遇刺身亡
朴正熙一九七九年十月在一場私人晚宴上，被自己的情報主管刺殺身亡。同年十二月，時任陸軍將領全斗煥與盧泰愚利用政治動盪發起政變。
李承晚 流亡夏威夷過世
在一九四八年當選的南韓首任總統李承晚企圖透過選舉舞弊延長任期，後來因一九六○年的學生運動被迫辭職。李承晚流亡夏威夷，一九六五年在當地過世。
