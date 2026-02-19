菲律賓網路攻擊威脅升高 軍方暗指大陸背後支持

菲律賓軍方今天指控，由特定國家支持的駭客持續針對菲律賓關鍵設施發動網路攻擊，企圖在南海爭議背景下推進北京的利益。

菲律賓軍方網路司令部（Cyber Command）司令馮迪韋洛斯（Joey Fontiveros）今天在一場智庫論壇上表示，在地緣政治緊張、數位轉型快速，以及高度複雜的對抗環境下，菲律賓整體資安環境面臨正不斷升高的威脅，特別是來自國家支持（state-sponsored）的駭客。

馮迪韋洛斯指出，從安全角度觀察，菲律賓正面臨與南海爭議相關的持續網路攻擊，以中國為基地（China-based）的「惡意行為者」透過散布惡意程式、分散式阻斷服務（DDoS）攻擊、資料竊取及入侵政府網站等手段，推進北京的「區域野心」。

他說，就攻擊目標而言，高風險業界以政府機構居首，暗網威脅占比達20.5%；其次為教育服務業，占14.8%；以及金融與保險業，占10.1%。此外，執法單位通報，網路犯罪增加37%，其中網路釣魚更是暴增200%。

在政府因應作為方面，馮迪韋洛斯表示，菲律賓已推動「國家網路安全計畫」，重點為提前威脅評估、能力建構及填補資安人才落差，以提升整體防禦韌性。

另一方面，菲律賓國防部主管資訊系統與網路安全次長戴李昂（Angelito De Leon），18日與加拿大通訊安全局（CSE）網路安全官員庫里（Sami Khoury）會面，強化雙邊網路安全合作。

菲律賓國防部表示，雙方就網路威脅情資交換、資安威脅趨勢，以及聯合訓練與專業交流等議題交換意見，並同意透過定期召開「菲加網路工作小組」會議，確保合作持續並取得具體成果。