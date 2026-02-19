快訊

約北車星巴克談判…前任和現任爭扶養權 她怒持辣椒水噴灑對方

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

安德魯被捕…胞弟捲艾普斯坦案 英王查爾斯三世罕發聲明：依法辦理

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
查爾斯三世罕見發布親筆聲明指出：「接下來將由有關當局以恰當的方式，展開全面、公正且適當的程序，對這個問題進行調查。」法新社
查爾斯三世罕見發布親筆聲明指出：「接下來將由有關當局以恰當的方式，展開全面、公正且適當的程序，對這個問題進行調查。」法新社

英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因過去擔任貿易特使期間涉嫌行為不當而遭到逮捕。查爾斯三世對此表達「依法辦理」立場。

安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）與已故性犯罪罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有牽連而遭到剝奪王室頭銜，今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當遭到逮捕。他疑似將政府機密文件轉傳給艾普斯坦。

法新社報導，查爾斯三世（King Charles III）罕見地為此發布親筆聲明指出：「接下來將由有關當局以恰當的方式，展開全面、公正且適當的程序，對這個問題進行調查。」

他表示：「在這過程中，正如我過去所說，我們將全力並且誠心地支持與配合。」這位英國君主強調：「讓我明確表示：依法辦理。」

「衛報」（The Guardian）報導，在警方宣布今天的行動之前，首相施凱爾（Keir Starmer）告訴新聞節目「BBC早餐」（BBC Breakfast），「沒有人可以凌駕於法律之上」。

施凱爾說，任何知道相關資訊的人都應該作證。

「所以，不管是安德魯還是其他人，只要掌握相關資訊，都應該向相關單位提出。就這一具體案例而言，我們談的是艾普斯坦，但還有許多其他案件。」

查爾斯三世 艾普斯坦 英國國王 施凱爾

延伸閱讀

艾普斯坦案愈演愈烈 路透民調：近7成美國人相信權貴逍遙法外

與艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

比爾蓋茲再訪陸被問淫魔艾普斯坦案 他感到抱歉：往來本身就是錯誤

艾普斯坦的社交龐氏騙局：勞工階級的輟學生 為何能操弄權貴人物？

相關新聞

安德魯被捕…胞弟捲艾普斯坦案 英王查爾斯三世罕發聲明：依法辦理

英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因過去擔任貿易特使期間涉嫌行為不當而遭到逮捕。查爾斯三世對此表達「依法辦理...

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被...

尹錫悅被判無期徒刑 辯護團「心情慘淡」怒批作秀…商議後再決定是否上訴

南韓前總統尹錫悅今天在一審被法院判處無期徒刑，尹錫悅本人在宣判過程中面容僵硬，結束後尹錫悅的律師辯護團批評，「這不過是一...

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；...

菲律賓網路攻擊威脅升高 軍方暗指大陸背後支持

菲律賓軍方今天指控，由特定國家支持的駭客持續針對菲律賓關鍵設施發動網路攻擊，企圖在南海爭議背景下推進北京的利益…

不只過從甚密！英王胞弟安德魯被捕 疑將政府文件轉傳給淫魔艾普斯坦

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。