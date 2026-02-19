不只過從甚密！英王胞弟安德魯被捕 疑將政府文件轉傳給淫魔艾普斯坦

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他疑似將政府機密文件轉傳給已故性犯罪富豪艾普斯坦。

路透社引述英國廣播公司（BBC）報導，泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）本月稍早表示，警方正根據美國政府釋出的檔案，就安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）疑似將政府文件轉傳艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一事進行斟酌。

警方在社群平台X發出聲明指出：「泰晤士河谷警察局已就公職人員行為不當的罪嫌展開調查。」

聲明表示：「諾福克郡（Norfolk）一名60多歲男子已經遭到逮捕，目前仍被警方拘留。依照國家準則，我們不會公布被捕男子的姓名。」

稍早有報導指出，約6輛無標識警車、約8名便衣警員抵達英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）的伍德農場（Wood Farm）。今天過66歲生日的安德魯現居於此。

這名已卸下王子頭銜的前王室成員是已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子。他一直否認涉及艾普斯坦案任何不法行為，並對兩人的友誼表達遺憾。但自從最新一批文件公布以來，他未對外界的置評要求作出回應。

在超過300萬頁有關艾普斯坦的文件公布後，反君主制團體「共和國」（Republic）曾向警方檢舉安德魯。艾普斯坦於2008年因勸誘未成年人賣淫被定罪。

相關文件內容顯示，安德魯2010年曾將他以官方身分訪問越南、新加坡和其他地區的報告轉寄給艾普斯坦。

泰晤士河谷警察局和皇家檢察署（Crown Prosecution Service）先前表示，正就本案中疑似有行為不當進行商討。

「衛報」（The Guardian）報導，上一次有王室成員遭到逮捕得追溯到時任國王查理一世（King CharlesI）1647年於英格蘭內戰期間，遭到擁護議會派的新模範軍（New Model Army）在內部隊逮捕。

根據皇家檢察署官網，擔任公職期間行為不當最重可處無期徒刑。