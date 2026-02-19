快訊

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

不只過從甚密！英王胞弟安德魯被捕 疑將政府文件轉傳給淫魔艾普斯坦

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導
英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他疑似將政府機密文件轉傳給已故性犯罪富豪艾普斯坦。新華社
英國國王查爾斯三世胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他疑似將政府機密文件轉傳給已故性犯罪富豪艾普斯坦。新華社

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他疑似將政府機密文件轉傳給已故性犯罪富豪艾普斯坦

路透社引述英國廣播公司（BBC）報導，泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）本月稍早表示，警方正根據美國政府釋出的檔案，就安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）疑似將政府文件轉傳艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一事進行斟酌。

警方在社群平台X發出聲明指出：「泰晤士河谷警察局已就公職人員行為不當的罪嫌展開調查。」

聲明表示：「諾福克郡（Norfolk）一名60多歲男子已經遭到逮捕，目前仍被警方拘留。依照國家準則，我們不會公布被捕男子的姓名。」

稍早有報導指出，約6輛無標識警車、約8名便衣警員抵達英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）的伍德農場（Wood Farm）。今天過66歲生日的安德魯現居於此。

這名已卸下王子頭銜的前王室成員是已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子。他一直否認涉及艾普斯坦案任何不法行為，並對兩人的友誼表達遺憾。但自從最新一批文件公布以來，他未對外界的置評要求作出回應。

在超過300萬頁有關艾普斯坦的文件公布後，反君主制團體「共和國」（Republic）曾向警方檢舉安德魯。艾普斯坦於2008年因勸誘未成年人賣淫被定罪。

相關文件內容顯示，安德魯2010年曾將他以官方身分訪問越南、新加坡和其他地區的報告轉寄給艾普斯坦。

泰晤士河谷警察局和皇家檢察署（Crown　Prosecution Service）先前表示，正就本案中疑似有行為不當進行商討。

「衛報」（The Guardian）報導，上一次有王室成員遭到逮捕得追溯到時任國王查理一世（King CharlesI）1647年於英格蘭內戰期間，遭到擁護議會派的新模範軍（New Model Army）在內部隊逮捕。

根據皇家檢察署官網，擔任公職期間行為不當最重可處無期徒刑。

艾普斯坦 警察 英國國王 王室 查爾斯三世

延伸閱讀

艾普斯坦案愈演愈烈 路透民調：近7成美國人相信權貴逍遙法外

與艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

比爾蓋茲再訪陸被問淫魔艾普斯坦案 他感到抱歉：往來本身就是錯誤

艾普斯坦的社交龐氏騙局：勞工階級的輟學生 為何能操弄權貴人物？

相關新聞

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；...

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑...

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

日本首相高市早苗內閣2.0昨天正式啟動，防衛大臣小泉進次郎的表現意外成為輿論焦點。他在拍攝內閣紀念照時，迅速幫高市整理被...

尹錫悅被判無期徒刑 辯護團「心情慘淡」怒批作秀…商議後再決定是否上訴

南韓前總統尹錫悅今天在一審被法院判處無期徒刑，尹錫悅本人在宣判過程中面容僵硬，結束後尹錫悅的律師辯護團批評，「這不過是一...

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

美國總統川普本週稍早稱正與中國國家主席習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。週三（2月18日），《華爾街日報》獨家報導引述不具名的美國官員說法稱…

不只過從甚密！英王胞弟安德魯被捕 疑將政府文件轉傳給淫魔艾普斯坦

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎今天因涉嫌於擔任公職期間行為不當而被捕。他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。