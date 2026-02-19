不僅是區域議題 裴洛西視訊現身柏林世界論壇：孤立台灣將引發全球性災難

美國前眾議院議長裴洛西在柏林世界論壇致詞表示，台灣不僅是區域議題，任何試圖孤立台灣的行動，都將在經濟、戰略與道德層面引發「全球性災難」，呼籲民主國家採取行動，共同嚇阻威權擴張。

由柏林「電影促進和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）舉辦的「柏林世界論壇」（The World Forum）本週舉行，聚焦民主、和平與全球安全等議題。今年該論壇設立台灣工作坊，邀集歐美國會議員、民間組織代表等，探討台灣在全球安全中的角色。

赴柏林參加論壇的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也透過視訊與會。她在致詞時指出，烏克蘭與台灣是「同一個故事的兩個篇章」，威權政體正測試國際社會是否容許以武力改變秩序、以威嚇壓制自由。

裴洛西說，台灣作為充滿活力的民主政體與全球經濟重要引擎，其存在本身即駁斥「自由與華人文化不相容」的論述。任何試圖孤立、脅迫或入侵台灣的行為，都不僅僅是區域議題，而將在經濟、戰略與道德層面引發全球性災難。

她呼籲與會者，不能對侵略視而不見，嚇阻不代表挑釁，保衛台灣的目的是防止衝突發生；民主國家若能果斷並以清晰的道德立場共同行動，民主才能續存。

駐德代表谷瑞生則在致詞時表示，台灣位處民主前線，因應來自威權政體的軍事與混合戰威脅，持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家深化合作。

在歐洲安全觀點上，立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）指出，對威權政體而言，傳統嚇阻並不足以發揮效果，真正關鍵在於建立實質防衛能力與全社會的防衛準備。她以俄烏戰爭為例表示，初期國際社會支援有限，唯有具備自我防衛能力，才能爭取後續外部支持。

對此德國籍歐洲議會議員斯皮爾（Lukas Sieper）補充，歐洲在支持台灣議題上面臨內部政治與經濟壓力，例如對中貿易限制措施可能推高歐盟商品價格，成為民粹政黨操作議題。

斯皮爾認為，相較於單純提供武器，協助台灣強化國防產業、提升武器自主生產能力，將是更具長期效果的支持方式，包括技術轉移與專家交流等合作。斯皮爾也在會後告訴中央社，中國對台威脅持續存在，而歐洲不能再置身事外，歐盟需要不斷推進台灣議題，直到找到解決方案。

立委黃捷與台北市議員苗博雅則以台灣民意代表身分，在工作坊向國際傳達來自台灣的聲音。苗博雅表示，此行目的是向理念相近的國際友人分享台灣希望與世界建立夥伴關係；黃捷則在台灣工作坊中強調，台灣正強化自我防衛能力，包括推動將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5%。

裴洛西曾於2022年擔任美國眾議院議長期間訪台，當時被視為美國支持台灣的重要訊號。工作坊與會人士普遍認為，在當前美國對外政策不確定性升高下，歐盟有必要在台灣議題上強化自身定位。

本屆柏林世界論壇台灣工作坊由北美民間組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）贊助支持。該組織並於論壇期間舉行記者會，宣布正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動，盼將現行的台北經濟文化辦事處（TECO）更名為台灣代表處。