快訊

涉淫魔艾普斯坦案…傳英王胞弟安德魯生日當天被捕 警車抵達他居住莊園

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

日夜溫差大！初四東台灣易雨 未來一周溫度趨勢曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

涉淫魔艾普斯坦案…傳英王胞弟安德魯生日當天被捕！警車抵達他居住莊園

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國司法部公開的照片顯示，安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子身旁。美聯社
美國司法部公開的照片顯示，安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子身旁。美聯社

BBC等英國媒體報導，英國國王查理三世的胞弟安德魯19日被捕，當天正好是他66歲生日

泰晤士河谷警方證實一名男子因涉嫌瀆職而被拘留。聲明中說，根據全國性指引，不會公布被捕男子姓名。

警方出現在安德魯居住的山均漢姆莊園後，他被捕消息隨即曝光。

19日早上8點剛過，六輛沒有標記的警車抵達諾福克這座安德魯居住的莊園。目擊者稱看到8個人身穿便服，「看起來像是警察」，其中一名男子似乎攜帶一台警用筆記型電腦。

今天滿66歲的安德魯，因涉及和已故美國淫魔富豪艾普斯坦往來，已被查理從溫莎的別墅驅逐並已被剝奪王子頭銜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦洩漏機密資訊。

英國首相施凱爾日前聲稱，英國「沒有人可以凌駕於法律之上」，隨即傳出警方逮捕安德魯消息。同時，英國警察部門正在評估是否對安德魯與艾普斯坦有關的指控展開調查，包括人口販運和性侵等罪名。

安德魯始終否認有任何不當行為，但自從美國司法部最近釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案後，安德魯就未回應外界置評請求。司法部新公開的內容顯示，安德魯於艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。

英國國王 艾普斯坦 美國 生日 查理三世

延伸閱讀

艾普斯坦案愈演愈烈 路透民調：近7成美國人相信權貴逍遙法外

與艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

比爾蓋茲再訪陸被問淫魔艾普斯坦案 他感到抱歉：往來本身就是錯誤

艾普斯坦的社交龐氏騙局：勞工階級的輟學生 為何能操弄權貴人物？

相關新聞

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；...

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑...

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

美國總統川普本週稍早稱正與中國國家主席習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。週三（2月18日），《華爾街日報》獨家報導引述不具名的美國官員說法稱…

涉淫魔艾普斯坦案…傳英王胞弟安德魯生日當天被捕！警車抵達他居住莊園

BBC等英國媒體報導，英國國王查理三世的胞弟安德魯19日被捕，當天正好是他66歲生日。

「俄烏協議相當接近達成」美國信心喊話 歐洲不看好今年實現

儘管美國總統川普聲稱，在美國斡旋下的談判，已讓俄羅斯和烏克蘭「相當接近」達成和平協議，但歐洲多國情報首長對今年達成和平協...

威脅「殺害穆斯林族群」…齋戒月前澳洲最大清真寺再收恐嚇信 警展開調查

澳洲警方今天表示，已針對國內最大清真寺收到威脅信展開調查，這是穆斯林齋戒月前第3起類似事件

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。