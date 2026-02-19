尹錫悅被判無期徒刑 辯護團「心情慘淡」怒批作秀…商議後再決定是否上訴

南韓前總統尹錫悅今天在一審被法院判處無期徒刑，尹錫悅本人在宣判過程中面容僵硬，結束後尹錫悅的律師辯護團批評，「這不過是一場秀。」律師團指出，會與尹錫悅討論後決定是否上訴。

尹錫悅在2024年底宣布緊急戒嚴令，因為涉及內亂罪，在上個月被特檢組求處死刑。今天進行一審宣判，引發國內外關注，最後法院宣判無期徒刑。法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動。

根據韓聯社報導，尹錫悅的律師辯護團在宣判後發聲明表示，「心情慘淡到連說出最基本的『尊重司法判斷』都辦不到。」並批評這次審判只是一場秀，「司法機關終究也向被煽動的輿論，與企圖肅清政敵的政治權力屈膝了。」

辯護律師團發言人尹甲根指責道，「若判決只是照特檢的既定結論宣判，那過去一年數十次的庭審難道只是形式作秀嗎？」尹錫悅的辯護律師團表示，對於未來是否要提出上訴、是否還要繼續參與這樣的訴訟程序感到懷疑，強調會與尹錫悅及律師團討論過後，再決定是否上訴。

報導也指出，今天一審宣判時，旁聽席擠滿了民眾，在法官宣判時，尹錫悅面容僵硬、沒有表情，只是直視前方，直到旁聽席部分支持者喊出加油聲後，尹錫悅才望向旁聽席並露出微笑。