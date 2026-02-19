快訊

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

日夜溫差大！初四東台灣易雨 未來一周溫度趨勢曝光

雪碧爆內情揭黃明志、謝侑芯「交往中」 正宮女友睜一隻眼閉一隻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

中央社／ 首爾19日專電
南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴。歐新社
南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴。歐新社

南韓前總統尹錫悅內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；此外，法院也駁回檢方關於尹錫悅想長期獨裁的主張。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，之後遭到彈劾，並在上個月被內亂特檢組求處死刑。今天進行一審宣判，法院表示，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動，判處無期徒刑。

根據韓聯社報導，內亂特檢組對於宣判結果表示，「這是有意義的判決。」不過特檢組也認為，對於量刑、以及部分事實認定感到遺憾；另外，像是前國防部長金龍顯、前情報司令官盧相元等戒嚴核心人士的量刑皆低於求刑，特檢組僅回應，「之後有機會再另外詳細說明。」

此外，特檢組主張尹錫悅為了長期獨裁，從2023年就開始策劃戒嚴相關事項，法院駁回這項說法，「從緊急戒嚴後所採取的各項措施來看，若說是長期籌劃後宣布，準備過於粗糙，且關於使國會癱瘓的（長期）計畫等，也找不到任何明確證據、資料或痕跡。」

不過法院也斥責尹錫悅，法院表示，尹錫悅直接且主導性地策劃犯罪，並讓許多人涉入其中，「緊急戒嚴造成龐大的社會成本，而被告（尹錫悅）幾乎看不到對此表達歉意的態度。」

法院也強調，比起多數犯罪有侵害結果才會予以處罰，內亂罪屬於「危險犯」，不必實際造成某種結果，只要行為本身引發危險，就屬於應受嚴厲處罰的重罪。而且法院指出，這次戒嚴事件損害了軍方和警方的政治中立性，也使眾多人員受到影響。

尹錫悅 內亂 緊急戒嚴 無期徒刑 南韓

延伸閱讀

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

「中山之狼」聲請再審遭駁回...仍維持死刑 高院裁定書揭理由

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

相關新聞

尹錫悅一審被判無期徒刑！特檢直言「有意義的判決」 對1事遺憾可能上訴

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪今天一審被判無期徒刑，內亂特檢組直言這是「有意義的判決」，不過對於量刑感到遺憾，暗示將提出上訴；...

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑...

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

美國總統川普本週稍早稱正與中國國家主席習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。週三（2月18日），《華爾街日報》獨家報導引述不具名的美國官員說法稱…

「俄烏協議相當接近達成」美國信心喊話 歐洲不看好今年實現

儘管美國總統川普聲稱，在美國斡旋下的談判，已讓俄羅斯和烏克蘭「相當接近」達成和平協議，但歐洲多國情報首長對今年達成和平協...

威脅「殺害穆斯林族群」…齋戒月前澳洲最大清真寺再收恐嚇信 警展開調查

澳洲警方今天表示，已針對國內最大清真寺收到威脅信展開調查，這是穆斯林齋戒月前第3起類似事件

高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」

兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗18日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相。當晚第二次高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。