德國總理梅爾茨訪北京前表態：尋求建立戰略夥伴關係

德國總理梅爾茨今天表示，下週訪問北京期間將會尋求與中國建立「戰略夥伴關係」。由於美國以關稅為手段，梅爾茨希望就歐洲與全球第2大經濟體的未來合作進行商討。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在西部城市特里爾（Trier）的黨內「聖灰星期三」（Ash Wednesday）活動中說：「在全球找到理念相近、行事風格一致的夥伴，這符合我們的戰略利益，尤其是那些願意攜手共創未來的夥伴，這樣我們才能繼續作為一個繁榮、擁有高社會安全水準的國家。」

他表示，外交政策和經濟政策不能再予以切割處理。

梅爾茨說：「如果美國人認為，應該運用關稅政策在全球發揮影響力，如果他們認為關稅比國內稅收還重要，當然，這由他們自己做決定。但這不是我們的政策。」

美國總統川普的關稅政策正在考驗兩個盟邦的關係，威脅到雙邊貿易，同時加劇本已陷入困境的德國經濟風險。

梅爾茨談到關稅時表示：「你們可以這麼做，但我們不會隨之起舞。如果你們做得太過分，那麼我們歐洲人當然也有能力對此自我防衛。」

他提到，在最近與格陵蘭（Greenland）有關的爭端中，歐洲已經展現出共同行動能力，並且示警如果華府再次加徵關稅，歐洲聯盟將有所回應。

他說：「這就是我們的雙重策略：一方面伸出手、隨時準備重建夥伴關係，同時在歐洲聯盟內部保持足夠的凝聚力和團結，以便能夠充分抵禦我們不想要的事。」