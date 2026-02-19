「俄烏協議相當接近達成」美國信心喊話 歐洲不看好今年實現

快訊

中央社／ 慕尼黑19日綜合外電報導
儘管美國總統川普聲稱，在美國斡旋下的談判，已讓俄羅斯烏克蘭「相當接近」達成和平協議，但歐洲多國情報首長對今年達成和平協議的機會感到悲觀。

路透社報導，近期接受路透社採訪的5名要求匿名的歐洲情報機構負責人表示，俄羅斯無意迅速結束戰爭，其中4人指出，莫斯科正藉由與美國的談判爭取放寬制裁及加強商業往來。

1名歐洲情報首長形容，本週於日內瓦舉行的最新一輪由美國斡旋的俄羅斯與烏克蘭會談，不過是「談判表演」。

這些說法凸顯歐洲各國與白宮之間出現明顯認知落差。烏克蘭表示，白宮希望能在6月、於美國國會11月期中選舉前促成和平協議。川普（Donald Trump）則相信俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有意達成協議。

其中1名歐洲情報首長表示：「俄羅斯並非想要一份和平協議。他們追求的是自身的戰略目標，這一點從未改變。」這些目標包括撤換烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），以及讓烏克蘭成為對西方的「中立」緩衝區。

另1名情報首長說，主要問題在於俄羅斯既不希望也不需要快速達成和平，俄羅斯的經濟「並未瀕臨崩潰」。

俄羅斯外交部對書面置評請求，暫未作出回應。

普亭則表示，他願意尋求和平，但必須符合其自身條件。俄方官員則多次批評歐洲各國對俄羅斯情勢的評估誤判連連。

