南海爭議背景下…菲律賓再公布更新地圖 強調足以支撐海洋主張

菲律賓國家地圖測繪與資源資訊署（NAMRIA）公布更新地圖，並強調在菲中南海爭議的背景下，官方地圖與航海圖符合國際法與相關技術標準，足以作為菲律賓海洋主張的基礎。

NAMRIA於18日發表聲明指出，自2012年起，菲律賓政府已在官方出版物中正式使用「西菲律賓海」（West Philippine Sea）一名，NAMRIA也將此標示套用於行政地圖、地形圖以及航海圖上。

基於菲中南海爭議，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino Ⅲ）於2012年9月發布行政命令，把菲律賓的呂宋海（Luzon Sea）、中業島周邊水域以及黃岩島海域命名為「西菲律賓海」，以彰顯海洋權利。

「西菲律賓海」與中國依據「十段線」聲索的南海海域有所重疊，雙方不時在這片海域發生摩擦。

菲律賓參議員馬可利塔（Rodante Marcoleta）日前指稱，菲律賓尚未向聯合國提交更新後的官方地圖，作為主張海洋權利的依據，且「西菲律賓海」也缺乏具體、官方的座標。

馬可利塔的言論引發菲律賓愛國人士的抨擊，斥責他呼應中國的南海立場。但馬可利塔強調，他只是質疑馬尼拉為何沒有做好應做的事，以支持菲律賓對南海的主張。

對此，NAMRIA說明，依據國際法規定，專屬經濟區（EEZ）是從群島基線向外延伸200海里，這是一條曲線邊界，而非由直線構成，因此以少量座標點無法準確描述海域界線。

NAMRIA指出，出版的航海圖遵循國際海道測量標準，不僅被菲律賓船隻使用，也為在菲律賓水域航行的外國船舶所採用；相關圖資早已提交至相關國際機構，包括國際水文組織（IHO），菲律賓的地理資訊已被納入全球海事紀錄。

聲明強調，NAMRIA迄今所完成的程序，已在區域持續緊張的情勢下，為菲律賓的海洋主張提供完善基礎。