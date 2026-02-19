快訊

威脅「殺害穆斯林族群」…齋戒月前澳洲最大清真寺再收恐嚇信 警展開調查

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
澳洲雪梨拉肯巴的萊克姆巴清真寺。路透資料照
澳洲雪梨拉肯巴的萊克姆巴清真寺。路透資料照

澳洲警方今天表示，已針對國內最大清真寺收到威脅信展開調查，這是穆斯林齋戒月前第3起類似事件。

根據當地媒體報導，昨天寄達雪梨西區萊克姆巴清真寺（Lakemba Mosque）的信件中，包含一幅豬的圖畫以及威脅要「殺害穆斯林族群」。

路透社報導，警方指出，已將該信件送交法醫鑑定，並將持續加強巡邏包括該清真寺在內的宗教場所及社區活動。

這封最新的威脅信是在幾週前萊克姆巴清真寺收到類似信件之後發生，上次收到的信中描繪穆斯林在燃燒的清真寺內。

警方也逮捕1名70歲男子，指控他涉嫌1月間寄送給萊克姆巴清真寺工作人員的第3封威脅信。

負責經營該清真寺的黎巴嫩穆斯林協會（Lebanese Muslim Association）告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），他們已致函政府，要求撥款支援增聘保全人員及安裝監視器。

齋戒月期間，預計每晚將有約5000人前往萊克姆巴清真寺參加活動。根據澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）資料，萊克姆巴地區超過6成居民自認為是穆斯林。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）譴責這一連串威脅事件。他接受澳洲廣播公司訪問時表示：「人們只是在紀念自己的信仰，特別是穆斯林一年一度的齋戒月期間，竟然遭遇這種恐嚇，實在令人無法容忍。」

根據政府委託的最新調查報告顯示，自2023年底加薩戰爭爆發以來，澳洲社會反穆斯林情緒持續升高。

清真寺 穆斯林 澳洲 齋戒月 艾班尼斯

相關新聞

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，法院認定尹錫悅為策劃並主導內亂行動的主謀，構成「領導內亂」罪，判處無期徒刑...

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

南韓前總統尹錫悅涉帶頭發動內亂案，一審將於19日宣判。

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決...

違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

美國總統川普本週稍早稱正與中國國家主席習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。週三（2月18日），《華爾街日報》獨家報導引述不具名的美國官員說法稱…

