違反「六項保證」？川普和習近平談對台軍售 美對台軍售案陷停滯

美國總統川普本週稍早稱正與中國國家主席習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。週三（2月18日），《華爾街日報》獨家報導引述不具名的美國官員說法稱，面對來自習近平的壓力，加上部分美國官員擔心批准對台軍售可能破壞川普造訪中國的行程，導致美國對台灣的一批大型軍售案如今陷入停滯，前景未明。

該報導稱，川普希望在他造訪中國之前避免激怒中國。美國官員透露，2月4日美中領袖通電話、習近平就軍售對美施壓的時候，美國正在討論批准額外的對台軍售。

今年2月4日美中領袖通電話，習近平除了向川普強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，還直言「美方務必慎重處理對台軍售問題」。此前在去年12月，美方宣布批准新一批價值111億美元、規模創下紀錄的對台軍售，中國外交部當時稱「美方以武助獨，只會引火燒身」。

如今，川普的幕僚對於是否批准額外的對台軍售猶豫不決。《華爾街日報》引述一位美國官員說法指，儘管習近平態度強硬，但川普不會輕易被中國牽著鼻子走；也有官員表示，川普希望維持與習近平的貿易戰休兵，因此美國正在私下審慎考量對台軍售決策的時機。

18日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）被問及上述相關報導時說：「我沒有任何公告或消息要分享。」此前在17日，台灣的中央社曾向白宮官員詢問川普涉台相關言論，白宮回應稱：「我們對台灣的政策並沒有改變。」<

川普違背美對台「六項保證」？

川普與習近平商議對台軍售之舉，引發部分專家擔心這是否違背數十年來定義了美國對台關係的外交政策原則，也就是美國對台的「六項保證」（Six Assurances）。

所謂「六項保證」是1982年雷根總統時期由美方提出。根據美國在台協會（AIT）網站2022年的說明，「六項保證始終是美國對台及對中政策的根本要素」，涉及美方在《八一七聯合公報》的立場。

美方曾發出好幾份電報解釋《八一七公報》的內容，簡言之即「美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。倘若中華人民共和國採取更為敵對的態度，則美國將增加對台軍售」。

在此基礎上，美國對台灣做出「六項保證」，包含「未同意設定終止對台軍售日期」、「未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」、「不會在台北與北京之間擔任斡旋角色」、「未同意修訂《台灣關係法》」、「未改變關於台灣主權的立場」、「不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判」。

曾任拜登政府國安會中國事務主任的杜如松（Rush Doshi）認為，川普的說法確實違背了「六項保證」。

杜如松在X平台表示，儘管歷史文件顯示美方1982年對「六項保證」的措辭是美國「尚未同意」（has not agreed）與中國磋商對台軍售，但是過去40年來的實質政策一直是美方「將來不會」（will not 或者 would not）與中國就此磋商，而且不只行政部門如此解讀，國會也是這樣解釋。

歐巴馬時期曾任職國安會的布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）則在X平台表示，好幾十年來，中國一直試圖使華府在批准對台軍售之前先跟中方磋商，但過去的美國政府都遵循「六項保證」，拒絕了這樣的要求。

何瑞恩認為，無論川普這次對於軍售的決定是什麼，「都已經設下先例，給了習近平一個大禮」；接下來值得關注的是，這會不會促此美國國會更積極推動《對台六項保證法案》（Six Assurances to Taiwan Act），也就是把「六項保證」納入美國法律。該法案去年5月送入美國眾院外交委員會，9月在外委會過關，但仍需參眾兩院通過並交由總統簽署。

華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台寫道：「是時候通過《對台六項保證法案》了。」

台灣年後將審查國防特別預算

眼看川普即將於4月初訪中，也可能與習近平談及台灣議題。國際危機組織（ICG）資深東北亞分析師楊皓暐接受美聯社訪問時說，針對川普此行是否談及對台軍售議題的不確定性，會增加台灣內部對美國的懷疑聲浪，例如懷疑美國會不會在中國侵台時出手干預。

楊皓暐說：「讓台灣內部進一步掀起對美國的懷疑論與焦慮，這正是中國所希望的。」

目前台灣正處於農曆春節假期，年後立法院就會開議（2月24日），最受關注的議案就是價值1.25兆新台幣的國防特別預算案。該預算案自去年起至今年1月底曾十次遭在野的國民黨與民眾黨聯手擋下，但國民黨籍的立法院長韓國瑜2月16日已發聲明表示，國防特別預算會是「最優先審議的議案」。

2月13日，37位跨黨派的美國議員曾致函給韓國瑜關切國防預算遭阻擋一事：「我們讚賞台灣在強化軍事準備、後備部隊和不對稱戰力上有重要進展。然而，我們擔心，如果未能大幅提高台灣的防衛支出、使其達到賴清德總統所提特別預算案的水準，那這進展就會不夠。」

台灣總統賴清德在春節前夕的演說中也再度呼籲在野黨通過國防特別預算，並表示美國對台軍售沒有改變。「台灣這筆國防預算一定要順利通過，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會責任，我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口，」賴清德說。

