比爾蓋茲臨時缺席 印度AI峰會遭遇多重挑戰

中央社／ 新德里19日綜合外電報導

比爾蓋茲今天原定發表主題演講前幾小時，宣布退出印度AI影響力峰會。為這場盛會再添打擊。該峰會先前因籌辦疏失、機器人出包，以及代表抱怨交通混亂而蒙上陰影。

路透社報導，蓋茲基金會（Gates Foundation）表示，億萬富豪比爾蓋茲（Bill Gates）將不會發表演說，「以確保焦點集中在AI峰會的核心優先事項上」。

就在幾天前，蓋茲基金會才否認缺席傳言，並堅稱他會如期出席。

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計今天對大會致詞，同台嘉賓還包括法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、Google執行長皮查伊（SundarPichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

繼比爾蓋茲缺席後，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也傳出取消行程，打亂這場峰會陣腳。該盛會原本標榜為「南方世界」（Global South）首場大型人工智慧（AI）論壇，也是印度尋求建立全球AI治理領導地位的關鍵平台。

美國司法部上月公開電郵，揭露蓋茲基金會職員與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾有聯繫，外界普遍認為這是比爾蓋茲取消演講的原因。

文件顯示，在艾普斯坦服刑期滿後，比爾蓋茲曾多次與他會面，討論擴大慈善事業。比爾蓋茲對此表示，雙方的關係僅限於慈善相關的討論，並坦承與艾普斯坦會面是個錯誤。

蓋茲基金會是由微軟共同創辦人比爾蓋茲與當時的妻子於2000年創立的慈善組織，已成為全球衛生領域最具影響力的出資機構之一。

