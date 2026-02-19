與美會談後伊朗將提書面解決方案 俄籲各方保持克制

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在一場公開專訪中表示，任何美國對伊朗發動新一輪攻擊都將帶來嚴重後果，並呼籲各方保持克制，共同尋求解決之道，讓伊朗能夠推動和平用途的核計畫。

拉夫羅夫接受沙烏地阿拉伯的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）訪問。這次專訪是在美國和伊朗談判代表甫於日內瓦（Geneva）舉行間接會談、試圖化解兩國新一波危機的隔天播出。

拉夫羅夫受訪指出：「後果不會好的。之前已發生針對由國際原子能總署（IAEA）控管的伊朗核設施的攻擊行動。據我們判斷，確實存在核事故的真正風險。」這段專訪已上傳於俄羅斯外交部官網。

他說：「我正密切注意區域內，包括阿拉伯國家及海灣君主國的反應。沒有人希望情勢升溫。大家都明白這等於是在玩火。」

拉夫羅夫表示，升高緊張局面，可能會抵銷近年來伊朗與鄰近國家、特別是沙烏地阿拉伯間關係改善等正面進展。

美國高層官員今天告訴路透社，伊朗預計在日內瓦會談後，提交一份解決與美國僵局的書面提案。

這名官員指出，美國國安顧問今天在白宮開會，並獲悉所有部署於中東地區的美軍部隊應於三月中旬就定位。

美國要求伊朗放棄核計畫，但伊朗始終堅決否認試圖發展核武。

拉夫羅夫表示，阿拉伯國家正向華府傳達明確訊號，「要求克制並尋求達成協議，以保障不損及伊朗合法權益…以及確保伊朗僅為和平用途進行核濃縮計畫」。

他說，俄羅斯與伊朗領導人保持密切、定期接觸，「我們沒有理由懷疑，伊朗真誠希望在遵循「禁止核子擴散條約」基礎上來解決這個問題」。