與美會談後伊朗將提書面解決方案 俄籲各方保持克制

中央社／ 日內瓦18日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天在一場公開專訪中表示，任何美國伊朗發動新一輪攻擊都將帶來嚴重後果，並呼籲各方保持克制，共同尋求解決之道，讓伊朗能夠推動和平用途的核計畫。

拉夫羅夫接受沙烏地阿拉伯的阿拉伯電視台（Al-Arabiya）訪問。這次專訪是在美國和伊朗談判代表甫於日內瓦（Geneva）舉行間接會談、試圖化解兩國新一波危機的隔天播出。

拉夫羅夫受訪指出：「後果不會好的。之前已發生針對由國際原子能總署（IAEA）控管的伊朗核設施的攻擊行動。據我們判斷，確實存在核事故的真正風險。」這段專訪已上傳於俄羅斯外交部官網。

他說：「我正密切注意區域內，包括阿拉伯國家及海灣君主國的反應。沒有人希望情勢升溫。大家都明白這等於是在玩火。」

拉夫羅夫表示，升高緊張局面，可能會抵銷近年來伊朗與鄰近國家、特別是沙烏地阿拉伯間關係改善等正面進展。

美國高層官員今天告訴路透社，伊朗預計在日內瓦會談後，提交一份解決與美國僵局的書面提案。

這名官員指出，美國國安顧問今天在白宮開會，並獲悉所有部署於中東地區的美軍部隊應於三月中旬就定位。

美國要求伊朗放棄核計畫，但伊朗始終堅決否認試圖發展核武。

拉夫羅夫表示，阿拉伯國家正向華府傳達明確訊號，「要求克制並尋求達成協議，以保障不損及伊朗合法權益…以及確保伊朗僅為和平用途進行核濃縮計畫」。

他說，俄羅斯與伊朗領導人保持密切、定期接觸，「我們沒有理由懷疑，伊朗真誠希望在遵循「禁止核子擴散條約」基礎上來解決這個問題」。

是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案將揭曉

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審將於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，過程全程直播。南韓中央日...

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

南韓前總統尹錫悅涉帶頭發動內亂案，一審將於19日宣判。

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決...

降低對美依賴 加拿大重金打造軍事防衛

加拿大總理卡尼（Mark Carney）17日宣布一項5000多億（加元，下同，約3650億美元）計畫，目的在加強加拿大...

支持聯合國 梵蒂岡不加入川普的和平理事會

川普總統倡議的「和平理事會」(Board of Peace) 將於19日舉行首次會議，梵蒂岡表明不會加入，認為應該由聯合...

