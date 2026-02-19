快訊

直播／是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案14點將揭曉

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

聽新聞
0:00 / 0:00

是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案將揭曉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
載著南韓前總統尹錫悅的巴士19日駛入首爾中央地方法院。歐新社
載著南韓前總統尹錫悅的巴士19日駛入首爾中央地方法院。歐新社

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審將於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，過程全程直播。南韓中央日報報導，載著尹錫悅的押送巴士已於當天下午約12時50分抵達首爾瑞草區的首爾中央地方法院。

首爾中央地方法院刑事合議第25庭由池貴然擔任審判長，將就尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂一案作出一審判決。尹錫悅支持者宣判前聚集在法院外，手持寫有「起訴駁回」、「尹再來一次」等標語的手舉牌，迎接他的到來。

內亂特別檢察組指出，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人共謀，宣布違憲、違法的緊急戒嚴，並指揮軍警進駐國會與中央選舉管理委員會，企圖逮捕多名主要政治人物，以擾亂國家憲政體制為目的發動暴動，因而向法院求處法定最高刑死刑。

對此，尹錫悅方面主張，相關行動僅是為了向外界傳達在野黨接連彈劾政府主要人士、刪減預算所造成的「國政危機」的象徵性作法，並無實際施行軍政或破壞憲政秩序的意圖。

專家指出，鑑於前國務總理韓德洙與前內政部長李祥敏已因相關案件遭定罪，尹錫悅在內亂罪名上獲判無罪的可能性並不高。因此，外界關注今日判決的焦點，與其說在於法院是否會認定尹錫悅有罪，不如說更在於法院最終將判處多麼嚴厲的刑度。

尹錫悅 內亂 首爾 緊急戒嚴

延伸閱讀

賴總統分享馬年冷笑話自稱「高手」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

影／武廟嘔吐事件後…賴總統今握手改擊掌 到鹿港天后宮消失5分鐘為這事

台灣對美出口超越南韓 拜半導體出口暢旺所賜

大陸漁船屢闖海域非法捕撈 南韓擬將罰款提高5倍至3263萬元

相關新聞

是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案將揭曉

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審將於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，過程全程直播。南韓中央日...

特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

南韓前總統尹錫悅涉帶頭發動內亂案，一審將於19日宣判。

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決...

藏人到不了的西藏神山：馬年他們能上岡仁波齊嗎？

丙午馬年至，而對藏人（圖博人）來說，今年也是藏曆的火馬年，是殊勝的年份——相傳馬年是釋迦牟尼佛的誕生年，也是與藏傳佛教神山岡仁波齊生肖相合的「本命年」，藏人相信在馬年前往岡仁波齊轉山，可積累其他年份13倍的功德。

挪威性侵案被害人隱私遭洩 檢察官：TikTok恐負刑責

挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（MariusBorg Høiby）性侵案開審，媒體隨即發現T...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。