是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案將揭曉

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審將於南韓當地時間19日下午3時（台北時間下午2時）宣判，過程全程直播。南韓中央日報報導，載著尹錫悅的押送巴士已於當天下午約12時50分抵達首爾瑞草區的首爾中央地方法院。

首爾中央地方法院刑事合議第25庭由池貴然擔任審判長，將就尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂一案作出一審判決。尹錫悅支持者宣判前聚集在法院外，手持寫有「起訴駁回」、「尹再來一次」等標語的手舉牌，迎接他的到來。

內亂特別檢察組指出，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人共謀，宣布違憲、違法的緊急戒嚴，並指揮軍警進駐國會與中央選舉管理委員會，企圖逮捕多名主要政治人物，以擾亂國家憲政體制為目的發動暴動，因而向法院求處法定最高刑死刑。

對此，尹錫悅方面主張，相關行動僅是為了向外界傳達在野黨接連彈劾政府主要人士、刪減預算所造成的「國政危機」的象徵性作法，並無實際施行軍政或破壞憲政秩序的意圖。

專家指出，鑑於前國務總理韓德洙與前內政部長李祥敏已因相關案件遭定罪，尹錫悅在內亂罪名上獲判無罪的可能性並不高。因此，外界關注今日判決的焦點，與其說在於法院是否會認定尹錫悅有罪，不如說更在於法院最終將判處多麼嚴厲的刑度。