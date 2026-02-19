秘魯10年換8總統 左翼議員巴卡沙臨危受命掌權
秘魯左翼國會議員巴卡沙（Jose Maria Balcazar）今天當選議長，將自動接任總統職務完成剩餘任期。前任總統赫里（JoseJeri）昨天因貪汙指控遭到彈劾下台。
綜合法新社和路透社報導，這場表決透過電視直播，現年83歲的律師與前法官巴卡沙將成為秘魯自2016年以來第8位國家元首。
他將領導國家直到繼任者在4月12日大選後於7月28日就職為止。
秘魯國會昨天表決通過赫里彈劾案，原因是他涉及私會中國商人的醜聞。
上任僅4個月的赫里成為秘魯連續第3位被罷黜的總統，凸顯國家領導危機日益嚴重，引發外界對這個全球第3大產銅國未來發展的關切。
秘魯國會今天召開會議，在4位候選人皆未取得簡單多數支持、會議持續數小時後，議員們最終選出巴卡沙擔任議長並自動接任臨時總統職位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。