秘魯10年換8總統 左翼議員巴卡沙臨危受命掌權

丙午馬年至，而對藏人（圖博人）來說，今年也是藏曆的火馬年，是殊勝的年份——相傳馬年是釋迦牟尼佛的誕生年，也是與藏傳佛教神山岡仁波齊生肖相合的「本命年」，藏人相信在馬年前往岡仁波齊轉山，可積累其他年份13倍的功德。

2026-02-19 12:16