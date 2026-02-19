秘魯10年換8總統 左翼議員巴卡沙臨危受命掌權

快訊

中央社／ 利馬18日綜合外電報導

秘魯左翼國會議員巴卡沙（Jose Maria Balcazar）今天當選議長，將自動接任總統職務完成剩餘任期。前任總統赫里（JoseJeri）昨天因貪汙指控遭到彈劾下台。

綜合法新社和路透社報導，這場表決透過電視直播，現年83歲的律師與前法官巴卡沙將成為秘魯自2016年以來第8位國家元首。

他將領導國家直到繼任者在4月12日大選後於7月28日就職為止。

秘魯國會昨天表決通過赫里彈劾案，原因是他涉及私會中國商人的醜聞。

上任僅4個月的赫里成為秘魯連續第3位被罷黜的總統，凸顯國家領導危機日益嚴重，引發外界對這個全球第3大產銅國未來發展的關切。

秘魯國會今天召開會議，在4位候選人皆未取得簡單多數支持、會議持續數小時後，議員們最終選出巴卡沙擔任議長並自動接任臨時總統職位

