尹錫悅內亂案將一審宣判 是否被判死刑受關注

韓國前總統尹錫悅1月被檢方求處死刑，今天下午進行一審宣判，為韓國史上第3位因內亂罪受法律審判的前總統，由於日前法院已定調內亂行為，一審會如何宣判國內外皆關注。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，之後遭到彈劾，並在今年1月13日經過漫長審理後，被特檢組求處死刑。特檢組當時表示，尹錫悅為了壟斷權力並試圖長期執政，將緊急戒嚴作為手段，是反國家勢力所造成的重大憲政秩序破壞事件。

根據韓聯社今天報導，尹錫悅是繼全斗煥、盧泰愚之後，第3位因內亂罪受審的前任總統。全斗煥在1996年因內亂罪在一審被判處死刑，盧泰愚則在一審被判處有期徒刑22年6個月，之後兩人在二審分別被減刑為無期徒刑及有期徒刑17年，並在1997年於最高法院定讞。

當時大法院指出，刑法所規定的內亂罪核心構成要件分別是意圖擾亂國憲、暴動行為。

而日前因從事「內亂重要任務」的前國務總理韓悳洙、前行政安全部長官李祥敏被定罪時，法院已將2024年底的戒嚴事件定調為「內亂」。法院表示，「戒嚴令意圖消滅憲法所保障的議會與政黨制度、令狀主義，並實施憲法所禁止的對新聞與出版的許可與審查，目的是消滅憲法與法律的功能、擾亂國憲。」

法院也指出，2024年的緊急戒嚴令是尹錫悅及追隨他的勢力所為，屬於「自上而下的內亂」，並指出這種形式的內亂也被稱為「親衛政變」，法院甚至將尹錫悅及前國防部長金龍顯等人稱為「內亂集團」。

報導指出，既然此次事件已經被定調為內亂、內亂集團，對於位處核心的前總統尹錫悅勢必將面臨重刑，內亂首腦罪的法定量刑為死刑或無期徒刑。

不過之前尹錫悅一直主張，自己發動的緊急戒嚴令不符合內亂罪的構成要件，並無擾亂國憲的意圖，只是為了告知在野黨接連彈劾政府人士、削減預算等危機狀況的警告性措施；而且在解除戒嚴決議通過後立即撤回軍警，因此也未伴隨暴力行為。