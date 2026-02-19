挪威性侵案被害人隱私遭洩 檢察官：TikTok恐負刑責

挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（MariusBorg Høiby）性侵案開審，媒體隨即發現TikTok演算法在影片搜尋欄位能自動帶出被害人姓名。律師表示，若平台主動建立身分連結，TikTok恐須承擔獨立刑事責任。

奧斯陸地方法院3日開庭審理此案，吸引近200名記者到場採訪。法院已明令禁止揭露被害人身分，違者可能遭吊銷採訪資格、驅逐出法庭，依據挪威刑法，甚至可能面臨偵辦與設備沒收。

據「挪威記者週刊」（Journalisten）報導，媒體在報導時雖已對被害人進行匿名處理，TikTok的搜尋功能卻仍能自動帶出被害人姓名，引發爭議。

●媒體遵守禁令仍破功 搜尋建議成洩密管道

報導指出，「晚郵報」（Aftenposten）在開庭當日於TikTok發布一則觀看次數逾17萬6千次的影片，儘管內容已匿名，影片上架數小時後，兩名被害人的姓名竟出現在TikTok的搜尋欄位中。

同日發布的另一則影片也有相同情況，且被害人姓名持續顯示長達13天，直到「挪威事實查核媒體」（Faktisk.no）於2月16日聯繫後才被移除，當時這則影片觀看次數已累積6萬5千餘次。「挪威廣播公司」（NRK）的相關影片也未能倖免，到16日仍可在搜尋欄位見到被害人姓名。

被害人委任律師艾爾登（John Christian Elden）直言，TikTok此舉已違反法院禁令。他強調，若平台本身主動建立並顯示被害人與案件的連結，「TikTok就不只是傳播者，而是一個行為人，可能因此承擔獨立刑事責任」。他指出，許多國家為避免加重被害人心理負擔，均明文規定禁止揭露身分，媒體與平台都應切實遵守。

●演算法無從控管 媒體憂編輯權遭科技蠶食

挪威晚郵報總編輯艾勒森（Trine Eilertsen）坦言，TikTok的自動搜尋建議並非報社所能控制的編輯內容，而是由平台演算法生成，報社無從編輯或干預。TikTok目前僅表示正在調查，尚未進一步回應。

對此，阿格德爾大學（University of Agder）人工智慧學教授古德溫（Morten Goodwin）解釋，TikTok的搜尋欄位本質上是一套推薦引擎，目的是讓用戶留在平台上，它的演算法會持續跨平台整合資訊。他直言，這套系統的設計宗旨是觸發用戶互動，全然不考慮資訊是否符合倫理規範。

挪威編輯協會（Association of Norwegian Editors）秘書長尼布（Reidun Kjelling Nybø）則批評，演算法僅需幾個關鍵字，就能將媒體基於新聞倫理刻意隱去的資訊重新暴露在公眾面前，「科技公司就這樣闖進了編輯台」。

她警示，當媒體將內容交付給自己無法掌控的平台，等於將編輯權拱手讓人，這次事件正是鮮明的例證。她也坦言，與TikTok這類平台溝通困難重重，幾乎找不到對話窗口，但編輯協會仍會持續向TikTok要求改進。