美軍南方司令部司令訪委內瑞拉 商討安全合作

委內瑞拉政府表示，美軍南方司令部司令杜諾文（FrancisDonovan）今天訪問委內瑞拉，與臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）以及部長舉行會談。

綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉政府在社群平台X發文說，杜諾文與羅德里格斯以及國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）和內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）會談，還說兩國「同意制定雙邊合作議程，以打擊毒品販運、恐怖主義和移民問題」。

這是自美軍上月突襲逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並押送紐約面臨販毒罪名以來，美國軍事代表團首次訪問委國。

美國大使館在X上傳杜諾文訪問委內瑞拉首都卡拉卡斯的照片。他掌管美軍在中南美洲和加勒比海地區的軍事行動。美國能源部長萊特（Chris Wright）也在上週訪問卡拉卡斯。

美國大使館表示，杜諾文會見負責維護使館設施安全的美國軍事人員，隨後與委內瑞拉臨時政府成員會談「評估安全局勢」。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）負責先前數十次空襲疑似運毒船行動。華府指稱這些船隻運毒，但未提供證據。這些空襲行動造成超過130人喪生，根據家屬和相關政府說法，其中一些罹難者是漁民。

美軍南方司令部今天表示，五角大廈高階官員胡米雷（Joseph Humire）與新任駐委臨時代辦杜古（LauraDogu）也出席會談。

美軍南方司令部在聲明中說，這些領袖會談時重申，美國承諾協助建構自由、安全、繁榮的委內瑞拉，造福委內瑞拉人民、美國及整個西半球。

聲明還說，會談聚焦於安全環境、落實總統川普3階段計畫的步驟，特別是穩定委內瑞拉，以及維護西半球整體安全的重要性。

先前所述的3階段計畫最後一步是過渡階段，最終實現「友好、穩定、繁榮且民主的委內瑞拉」。