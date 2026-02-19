特檢求處死刑 南韓前總統尹錫悅內亂案19日下午一審宣判

南韓前總統尹錫悅涉帶頭發動內亂案，一審將於19日宣判。

韓民族日報19日報導，法界消息指出，首爾中央地方法院刑事第25合議庭將於南韓當地時間下午3時（台北時間下午2時）宣判。前國防部長金龍顯、前警察廳廳長趙志浩等7名前軍警高層，因涉嫌參與「內亂重要任務」案，也將於同日一併宣判。當天宣判過程將全程直播。

檢方指控，尹錫悅與金龍顯等人共謀，宣布違憲、違法的緊急戒嚴，並動員軍警占領國會及中央選舉管理委員會，甚至在未持逮捕令的情況下逮捕、拘禁主要政治人物，意圖擾亂國家憲政體制、發動暴動。

趙垠奭特別檢察組於1月13日最後一次庭審時指出：「被告為獨占權力、謀求長期執政，動用本應僅為國家與共同體利益服務的軍警資源，犯罪情節極其惡劣。」並求處死刑。對此，尹錫悅在最後陳述中堅稱，起訴書「充斥著與客觀事實及基本法律常識不符的妄想與小說情節」，主張自己無罪。

此次宣判將是法院第三度就「緊急戒嚴是否構成內亂罪」作出裁決。此前，前國務總理韓德洙因參與內亂罪被判處23年有期徒刑，前內政部長李祥敏也因相同罪名被判處7年有期徒刑。兩起案件均認定「戒嚴屬於內亂」。