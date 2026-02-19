印度洋基地若美攻擊伊朗需用 川普警告英國別讓出

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天再度改口，警告英國不要「拱手讓出」在印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）基地，強調若美國對伊朗發動攻擊，此一基地將至關重要。

川普上述改口之前的數小時，美國國務院才剛再次表態，支持英國首相施凱爾（Keir Starmer）歸還查哥斯群島（Chagos Islands）給模里西斯（Mauritius）的協議。

根據2025年5月簽訂的協議，英國將移交查哥斯群島（Chagos Islands）的主權給模里西斯，但位於狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的美英聯合戰略基地，將由英國以付費方式租約99年。

川普今天在自家社群平台Truth Social發文寫道：「施凱爾首相絕不應該因為任何理由，失去對狄耶戈加西亞島的控制權；更不應該簽署一紙只有百年的不穩定租約。」

他表示：「英國不應被奪走這塊土地，如果真的發生，將是我們偉大盟友英國的恥辱。」

川普的特使於17日與伊朗展開新一輪談判，要求伊朗政府必須先在核子計畫等議題上做出讓步。

伊朗為美國與以色列的死敵，去年6月美國曾對伊朗發動大規模轟炸。如今川普在貼文中暗示，他擔心伊朗政府會發動攻擊。

川普說：「如果伊朗決定不達成協議，美國可能必須使用狄耶戈加西亞島基地，以及英格蘭西南部的費爾福（Fairford）空軍基地，如此才能徹底解決伊朗這個極不穩定且危險政權可能發動的攻擊。」

他表示，他憂心伊朗可能對英國及其他友好國家發動攻擊。英國讓出狄耶戈加西亞基地的控制權，是大錯特錯。　

1960年代模里西斯自英國獨立，但英國仍保有對查哥斯群島的控制權，並將數千名居民驅逐出島，至今當地居民仍不斷提起訴訟要求賠償。

