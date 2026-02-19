墨西哥遊樂場槍擊案釀1死8傷 居民控幫派橫行

墨西哥當局指出，中部一處熱鬧的遊樂場今天發生槍擊事件，造成1人死亡、8人受傷。目擊者形容當時母親們驚聲尖叫、孩童恐慌奔逃。

法新社報導，這起槍擊事件發生於17日晚餐時間過後不久，地點在聖弗朗西斯科德爾林孔（San Franciscodel Rincón）小鎮。槍擊發生時公園內有許多孩童玩耍。

根據瓜納華托州（Guanajuato）州長賈西亞（LibiaDennise Garcia）表示，一名36歲男子喪生，另有多名「女孩、男孩及青少年」受傷。

一名因安全考量要求匿名的母親說：「我正在幫小女兒洗澡時，聽到大約20聲槍響。」她趕緊外出查看，只見「母親們大聲呼喊自己的孩子」。

這個約8萬人口的小鎮當局表示，已有3名孩童出院，另有5人仍在接受治療，所有倖存者目前均「無生命危險」。官方未公布他們的年齡。

居民抱怨，幫派分子經常在社區聚集，卻未受到警方干預。一名同樣要求匿名的居民表示：「算上這起事件，附近已經發生第四起槍擊案。」她說，教堂晚上有課程，當時公園裡有很多孩子，「孩子們四散奔逃的場面真的很可怕」。

州檢察官辦公室已宣布展開調查。

這是不到一個月內，瓜納華托州發生的第二起大規模暴力事件。1月底，瓜納華托州一場足球賽後發生攻擊，造成11人死亡、12人受傷。