快訊

中橫初二傳憾事…一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭打臉 AI峰會攤位慘遭斷電清場

聽新聞
0:00 / 0:00

墨西哥遊樂場槍擊案釀1死8傷 居民控幫派橫行

中央社／ 墨西哥聖弗朗西斯科德爾林孔18日綜合外電報導

墨西哥當局指出，中部一處熱鬧的遊樂場今天發生槍擊事件，造成1人死亡、8人受傷。目擊者形容當時母親們驚聲尖叫、孩童恐慌奔逃。

法新社報導，這起槍擊事件發生於17日晚餐時間過後不久，地點在聖弗朗西斯科德爾林孔（San Franciscodel Rincón）小鎮。槍擊發生時公園內有許多孩童玩耍。

根據瓜納華托州（Guanajuato）州長賈西亞（LibiaDennise Garcia）表示，一名36歲男子喪生，另有多名「女孩、男孩及青少年」受傷。

一名因安全考量要求匿名的母親說：「我正在幫小女兒洗澡時，聽到大約20聲槍響。」她趕緊外出查看，只見「母親們大聲呼喊自己的孩子」。

這個約8萬人口的小鎮當局表示，已有3名孩童出院，另有5人仍在接受治療，所有倖存者目前均「無生命危險」。官方未公布他們的年齡。

居民抱怨，幫派分子經常在社區聚集，卻未受到警方干預。一名同樣要求匿名的居民表示：「算上這起事件，附近已經發生第四起槍擊案。」她說，教堂晚上有課程，當時公園裡有很多孩子，「孩子們四散奔逃的場面真的很可怕」。

州檢察官辦公室已宣布展開調查。

這是不到一個月內，瓜納華托州發生的第二起大規模暴力事件。1月底，瓜納華托州一場足球賽後發生攻擊，造成11人死亡、12人受傷。

槍擊 母親 死亡

延伸閱讀

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

泰國校園槍擊案！54歲女校長「自願當人質」換釋放學生…中槍身亡

墨西哥加徵關稅後 中墨經貿官員北京會晤

加拿大校園槍擊案釀傷亡 總統表達深切慰問

相關新聞

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決...

美國對台軍售卡關 華爾街日報：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

華爾街日報18日獨家引述美國官員指出，美國對台一項重大軍售方案目前陷入停滯，主因在於中國國家主席習近平施壓，加上川普政府...

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭網友打臉 AI峰會攤位遭斷電清場

印度政府定位為旗艦級盛會的「印度AI影響力峰會」（India AI Impact Summit）16日由總理莫迪揭幕，企...

墨西哥遊樂場槍擊案釀1死8傷 居民控幫派橫行

（中央社墨西哥聖弗朗西斯科德爾林孔18日綜合外電報導）墨西哥當局指出，中部一處熱鬧的遊樂場今天發生槍擊事件，造成1人死亡...

傳美軍準備最快週末襲伊朗 白宮籲德黑蘭達成協議

美伊情勢升溫之際，美媒今天引述消息人士報導，美軍準備好最快在本週末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未針對是否授權這項行動...

巴西總統訪印推動雙邊合作 第一夫人另赴南韓交流

巴西總統魯拉今天抵達印度首都新德里，展開為期4天的訪問行程，並率領包括11名部長在內的龐大代表團；同時，第一夫人姜嘉則前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。