傳美軍準備最快週末襲伊朗 白宮籲德黑蘭達成協議

美伊情勢升溫之際，美媒今天引述消息人士報導，美軍準備好最快在本週末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未針對是否授權這項行動做出最後決定。白宮發言人表示，伊朗若和川普政府達成協議，將會是明智之舉。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會被問及伊朗議題時表示，關於是否襲擊伊朗，「人們可以提出許多理由與論點」。外交手段始終是川普（Donald Trump）的優先選項，但也不排除軍事行動。

她說：「若伊朗和川普總統及其政府達成協議，將是明智之舉。」

伊朗與美國昨天在日內瓦針對核子議題進行第二輪間接談判，伊朗官員稱說，雙方就「指導原則」達成共識。

李威特表示，這場談判雖取得一點進展，但雙方在某些議題上仍有巨大分歧。她認為，伊朗方面預計會在接下來幾週提供更多細節給美方，川普將持續觀察局勢發展。

美伊局勢受矚之際，美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，消息人士透露，近日美軍軍力顯著集結於中東地區後，白宮已接獲簡報，美軍可能在週末前準備好發動攻擊。

但一名消息人士指出，川普私下對動武一事正反兩面都有考量，並徵詢幕僚和盟友對於最佳行動的意見。目前尚不清楚他是否會在週末前做出決定。

消息人士說：「他（川普）正花費大量時間思考這事。」

繼派遣林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦及隨行軍艦前往中東地區後，川普上週表示，美國另一艘航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）將「很快」前往中東，對伊朗進一步施壓。