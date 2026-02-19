俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

快訊

中央社／ 華盛頓18日專電

烏克蘭俄羅斯在美國斡旋下，於瑞士日內瓦舉行的和平會談落幕。白宮發言人李威特今天表示，這場三方會談取得實質進展，俄烏雙方將各自向其領導人報告進度，持續共同推動和平協議，未來還會舉行新一輪會談。

俄烏戰爭已持續近4年，美國、烏克蘭與俄羅斯17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前接受美媒訪問表示，美國總統川普（Donald Trump）在推動和平計畫的談判條件時，一再公開要求烏克蘭讓步，卻未同樣要求俄羅斯，這樣「並不公平」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會被問及此事時表示，她認為，川普會對此回應說，許多烏克蘭人及俄羅斯人在這場戰爭中喪生，才是不公平的。

李威特指出，川普投入大量時間和精力，致力結束俄烏戰爭。美國、俄羅斯與烏克蘭之間舉行另一輪三方會談，「雙方都取得實質性的進展，並同意各自向其領導人報告進度，持續共同推動和平協議」，未來還會舉行新一輪會談。

她還說，美國目前仍向北大西洋公約組織（NATO）出售武器，而這些武器隨後會被送往烏克蘭，以支持他們捍衛國土邊界與自由。

外媒報導，澤倫斯基在日內瓦會談結束後向媒體表示，雖「已做了一些基礎工作，但目前雙方立場仍有歧異，談判並不輕鬆」。烏東被占領領土的歸屬，以及俄軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠未來命運，是這次會談中尚未解決的「敏感議題」。

不過，烏國首席談判代表烏梅洛夫（RustemUmerov）在會談後強調，烏俄雙方在談判中「有所進展」。這次談判「緊湊且具實質意義」，雙方「觸及政治與軍事層面議題、討論安全參數、談及潛在決策的執行機制」。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（VladimirMedinsky）則說，日內瓦和平會談艱難但務實，新一輪磋商很快會舉行。

美國一直試圖促成俄烏兩國達成和平協議，但相關進展陷入停滯，因為俄羅斯要求烏克蘭撤出部分仍受烏軍掌控的烏國東部頓巴斯（Donbas）地區，而基輔拒絕這項要求。

俄烏之前在阿布達比舉行兩輪會談，雖達成換囚協議，但未取得任何突破性進展。

