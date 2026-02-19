快訊

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

北市南港掩埋場起火…濃煙飄散！ 環保局籲「4處居民」戴口罩外出

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1月29日在白宮舉行內閣會議時發言，左為國務卿魯比歐，右為國防部長赫塞斯。美聯社
美國總統川普1月29日在白宮舉行內閣會議時發言，左為國務卿魯比歐，右為國防部長赫塞斯。美聯社

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決定。

知情人士指出，白宮已接獲通報，軍方近日在中東地區大幅集結空軍與海軍兵力，最快可於本周末前為攻擊行動做好準備。但另有消息人士提醒，川普私下對是否動武一度表達過支持與反對的不同立場，並已向顧問與盟友徵詢最佳行動方針，目前尚不清楚他是否會在周末前作出決定。

一名消息人士說：「他花了很多時間在思考這件事。」

美國國務院一名官員告訴CNN，國務卿魯比歐預計將於28日前往以色列，會晤以色列總理內唐亞胡，並通報伊朗談判的最新進展。白宮發言人李維特則表示，伊朗預期將在「接下來幾周內」就談判立場提供更多細節，但不願說明川普是否會在這段期間暫緩軍事行動，僅強調不會代表川普設定任何期限；她同時指出，儘管「外交始終是他的首要選項」，動武仍在考慮範圍內。

CNN指出，一些重要時點可能影響對伊朗發動攻擊的時機，包括冬季奧運即將閉幕、穆斯林齋戒月展開，以及川普準備發表年度國情咨文等。目前尚不清楚川普是否將上述因素納入考量。Axios則指出，2名美國官員透露，川普於18日召集高層顧問，就伊朗危機召開會議，並聽取核子談判簡報，與會者同時討論了後續行動方向。

消息人士指出，美國若對伊朗動武，可能是一場持續數周的大規模軍事行動，規模更接近一場全面戰爭，而非上月在委內瑞拉進行的精準行動。美國官員表示，「福特號」航艦及打擊群未來幾天抵達東地中海，將成為影響是否對伊朗發動軍事行動時機的一項關鍵因素。

一名美國官員表示，德黑蘭方面需要在本月底前向川普政府提出一套具體措施方案，以回應華府就伊朗核計畫提出的關切。該名官員轉述，伊朗外長對川普特使庫許納與魏科夫說了許多正面的話，但「魔鬼藏在細節裡，接下來就看伊朗的回應，我們拭目以待」；另有一名美國官員則表達深度懷疑，直言談判「一無所獲」。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

美媒：盧比歐與卡斯楚之孫秘談 繞過官方管道商討古巴未來

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

和平理事會首登場…捷克外長「觀察員」身分赴美 天價會費成焦點

大法官艾里托任職20年傳將退休 再掀卡位戰

相關新聞

動武倒數？CNN：美軍最快本周末可攻伊朗 川普仍未拍板

CNN 18日報導，知情人士透露，美國軍方已準備好最早於本周末對伊朗發動攻擊，但美國總統川普尚未就是否授權行動作出最終決...

美國對台軍售卡關 華爾街日報：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

華爾街日報18日獨家引述美國官員指出，美國對台一項重大軍售方案目前陷入停滯，主因在於中國國家主席習近平施壓，加上川普政府...

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

烏克蘭和俄羅斯在美國斡旋下，於瑞士日內瓦舉行的和平會談落幕。白宮發言人李威特今天表示，這場三方會談取得實質進展，俄烏雙方...

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

從50萬人參與的閱讀理解能力測驗結果發現，許多日本人連教科書都沒真正讀懂。日本腦科學者榊浩平指出，這個結果讓人「再次認識，孩子在學習時，減少與作業無關的刺激有多重要。」從仙台市7萬名中小學生的調查清楚看出，智慧型手機正在破壞孩子的學力，且使用時間較長的孩子，成績不佳，不只因為單純沒有讀書。 邊看手機邊讀書，對學習效果的影響究竟有多大？榊浩平在東洋經濟撰文說，海外研究已顯示，即使沒拿起手機，把手機放在桌上、在視線範圍內，就會降低專注力。榊浩平服務的東北大學，研究兒童大腦與生活習慣之間的關係超過15年。每年以仙台市所有中小學生為調查對象，清楚看出手機的使用時間與學力之間，存在明確的關聯。

北韓展示核彈頭火箭發射器 金正恩：具戰略嚇阻

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）主持一場儀式，正式展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統

CNN：美軍準備最快週末襲伊朗 但川普尚未決定

美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情人士透露，美國軍方準備好最快本週末對伊朗發動空襲，但總統川普尚未做出最終決定是否授...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。