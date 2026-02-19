北韓展示核彈頭火箭發射器 金正恩：具戰略嚇阻

快訊

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）主持一場儀式，正式展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在儀式上演說，宣稱這款新的600毫米多管火箭系統是全球獨一無二的，並說這是「適合特殊攻擊，以完成戰略任務」的武器。北韓官媒以委婉說法指出核武的使用。

金正恩強調，這套武器系統是用於「嚇阻」敵人。他並未明指敵人是何方，而南韓仍是北韓的主要對手。

金正恩表示：「這武器一旦使用，沒有人可以求神庇佑。」

法新社報導，金正恩上月參觀火箭工廠時，南韓官員與分析人士說，這些武器可能用於對付平壤（Pyongyang）以南的國家。南韓首爾距與北韓邊界，最近處不到50公里。

此外，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天表示，她「高度肯定」南韓承諾要防止無人機再次入侵北韓。

北韓聲稱，在上月擊落一架南韓的偵察無人機。這事件影響到南韓總統李在明（Lee Jae Myung）推動改善南北關係的努力。

首爾統一部長鄭東泳（Chung Dong-young）上週對無人機事件表示「深感遺憾」。

據韓聯社報導，北韓中央通信社引述金正恩的說法：「我高度讚賞南韓統一部長官鄭東泳正式承認無人機挑釁地入侵我國領空，他說願意防止此類事件再次發生。」

