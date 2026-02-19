美國對台軍售卡關 華爾街日報：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

華爾街日報18日獨家引述美國官員指出，美國對台一項重大軍售方案目前陷入停滯，主因在於中國國家主席習近平施壓，加上川普政府內部部分人士憂心，一旦為這筆武器交易開綠燈，恐將衝擊美國總統川普即將展開的訪中行程。

川普16日被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。川普表示：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

官員指出，川普希望在訪中前避免激怒中國。一名知情美方官員表示，川普的顧問團隊對是否批准軍售仍在猶豫，但強調，儘管習近平態度強硬，川普不會任由中國擺布。另有一名美方官員指出，川普希望維持與習近平之間的貿易休戰，因此軍售決策的時機目前仍在內部審慎評估。

一名美國官員應詢問時表示，對台軍售案正依行政部門內部程序推進。美國國會尚未正式接獲新的軍售通知，但一名國會幕僚指出，原先預期內容將包括「愛國者」反飛彈攔截彈與其他武器。

華爾街日報指出，在川普預計4月訪問北京之前，美中雙方正著手啟動就「可交付成果」展開正式談判，相關具體成果將決定這場「川習會」究竟是實質性重啟關係，還是僅止於一場高風險的政治表演。儘管正式議程尚未完成，但川普與習近平近日的通話，預料將促成美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰展開一輪高層籌備會議。

接近中國政府的人士表示，北京的主要目標是透過「延長休戰」來維持穩定，並推動超越現行一年期貿易框架的安排。這些人士指出，中方談判代表很可能將力促回撤既有關稅，並爭取放寬對先進人工智慧（AI）晶片的出口管制；相關管制已對中國科技產業造成明顯掣肘。

與此同時，北京也正考慮對等重新開放休士頓與成都的領事館；這兩處領事館於2020年新冠疫情在中國爆發並蔓延至全球期間關閉。此舉被視為一項低成本、高能見度的「可交付成果」，用以釋放雙邊外交關係回歸常態的訊號。

根據近期與美國政府官員交談過的產業高層說法，作為交換，白宮很可能要求中國大幅增加對美採購，重點鎖定大豆、波音飛機與美國能源出口，以削減長期存在的雙邊貿易逆差。

然而，核心摩擦點仍然在於台灣問題。一些中國政策顧問曾在內部討論，是否端出一項規模更大的經濟方案，內容可能包括大幅購買美國公債，以換取美國在反對台灣獨立議題上採取更為積極的立場。不過，目前尚不清楚，這類提案是否正被以何立峰為首的中方談判團隊認真納入考量。