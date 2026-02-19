快訊

美眾議員AOC含糊回應是否協防台灣 副總統范斯批「丟臉」

不斷更新／初三好天氣出遊潮、南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

義大利警方偵測內政部遭網攻 涉鎖定中國異議人士資訊

中央社／ 羅馬18日綜合外電報導

義大利警方今天表示，他們偵測到針對該國內政部的網路攻擊，試圖取得中國異議人士相關訊息，以及負責調查中國組織的義大利官員資訊。

法新社報導，義大利警方發表聲明指出，似乎沒有任何與業務活動相關的敏感資料遭到竊取，相關調查結果已移交司法機關。但義大利警方未說明網攻發生的時間。

義大利共和報（La Repubblica）報導，該國內政部於2024至2025年間遭到網攻，中國駭客取得約5000位警察的名單，其中許多人擔任敏感職務，例如反恐或追蹤在義大利的中國異議人士。

據報導，這起駭客攻擊事件的曝光損害了義大利與中國在毒品、網路犯罪、人口販運及組織犯罪方面日益緊密的合作關係。

義大利與中國展開多項合作，包括在佛羅倫斯（Florence）附近紡織重鎮普拉托（Prato）調查中國黑幫活動。

義大利 網路攻擊 駭客

延伸閱讀

內政部便民服務春節不打烊 有事可撥1996熱線洽詢

內政部推台灣宗教文化地圖 輕鬆規劃開運走春行程

春節想飛去國外？內政部提醒出國前3天 役男需先做「這一步」

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

相關新聞

美俄烏三方會談緊繃 未簽文件

烏克蘭總統澤倫斯基十七日接受美國Axios新聞網專訪時說，美國總統川普在推動烏俄和平計畫的談判條件時，屢屢公開要求烏方做...

毫無懸念高市續任首相 閣員全留任

兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗十八日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第一○五任首相。當晚第二次高...

阿蘇直升機墜毀…3人身影確認 家屬同意「不再冒險救援」

載有2名台灣觀光客與1名飛行員的觀光直升機，1月20日墜毀於熊本縣阿蘇市的阿蘇中岳第一火山口內，警消今天利用無人機，確認...

核會談…美對伊畫明確紅線 尚未決定第三輪時日

美伊第二輪核會談十七日在瑞士日內瓦舉行。美國副總統范斯同日說，美方已向伊方畫下不可逾越的明確紅線，核心目標在於不想要伊朗...

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

NHK報導，鑑於近期接連發生飛機機艙內行動電源起火或冒煙事件，日本國土交通省已敲定方針，自4月起將禁止在機艙內使用行動電...

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

日本眾議院改選後，18日召開特別國會，首相高市早苗再度當選。高市將在皇居舉行首相任命儀式與閣僚認證儀式後，正式成立自民黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。