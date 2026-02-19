義大利警方偵測內政部遭網攻 涉鎖定中國異議人士資訊

義大利警方今天表示，他們偵測到針對該國內政部的網路攻擊，試圖取得中國異議人士相關訊息，以及負責調查中國組織的義大利官員資訊。

法新社報導，義大利警方發表聲明指出，似乎沒有任何與業務活動相關的敏感資料遭到竊取，相關調查結果已移交司法機關。但義大利警方未說明網攻發生的時間。

義大利共和報（La Repubblica）報導，該國內政部於2024至2025年間遭到網攻，中國駭客取得約5000位警察的名單，其中許多人擔任敏感職務，例如反恐或追蹤在義大利的中國異議人士。

據報導，這起駭客攻擊事件的曝光損害了義大利與中國在毒品、網路犯罪、人口販運及組織犯罪方面日益緊密的合作關係。

義大利與中國展開多項合作，包括在佛羅倫斯（Florence）附近紡織重鎮普拉托（Prato）調查中國黑幫活動。