美媒：盧比歐與卡斯楚之孫秘談 繞過官方管道商討古巴未來

中央社／ 哈瓦那18日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國新聞網站Axios報導，3名消息人士透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）持續與古巴年邁實質領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子秘密會談。

法新社及Axios報導，勞爾．卡斯楚已高齡94歲，曾擔任古巴最高領導人，他的孫子勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro，以下簡稱為小勞爾卡斯楚）現年41歲，被視為現代化推動者。

根據Axios，盧比歐與小勞爾卡斯楚秘密會談，繞過了古巴政府官方管道，顯示川普政府將勞爾．卡斯楚視為古巴真正的決策者。

據報導，盧比歐及其團隊認為，小勞爾卡斯楚及其圈子代表更年輕、注重商業的古巴人，他們覺得革命共產主義已失敗，並重視與美國和解。

根據Axios，一名川普政府高層官員指出：「我不會將這些接觸稱為『談判』，而是更像關於未來的『討論』。」

這名官員提及：「我們的立場－美國政府的立場－是這個（古巴）政權必須更迭。但具體方式由（總統）川普決定，他尚未定奪。盧比歐仍與其（勞爾．卡斯楚）孫子協商。」

卡斯楚 古巴 美國

