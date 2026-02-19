高市早苗連任日本首相 對華立場或更強硬

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）於周三（2月18日）在國會再次被任命組建其第二屆內閣。此前，她在上周的選舉中大獲全勝，並希望借此推動國家政策向強硬右翼方向轉變。上一屆高市內閣的閣僚全部留任。

這一天的任命被視為形式性程序，高市希望借助其象征意義，進一步提振其執政的自民黨。大選後，該黨在日本兩院制議會中權力更大的眾議院掌握三分之二的絕對多數席位。

她的目標包括增強軍事實力、擴大政府支出，以及強化保守的社會政策。

三分之二控制權

在擁有465個席位的眾議院中掌握三分之二的控制權，使高市所在政黨得以主導各委員會的關鍵職位，並可強行通過被參議院否決的法案。當前，由自民黨領導的執政聯盟在參議院並未佔多數。

高市希望加強日本的軍事能力和武器銷售，收緊移民政策，推動皇位僅限男性繼承的規則，並維持一項備受批評的傳統——該傳統往往迫使女性在婚後放棄原有姓氏。

高市早苗修訂由美國起草的戰後和平憲法的雄心或許需要暫時擱置，因為她正面臨處理物價上漲、人口減少以及軍事安全的壓力。

應對物價上漲

她當前最緊迫的任務是應對物價上漲和工資增長乏力的問題，並通過一項預算案為相關措施提供資金。該預算案因選舉而被推遲。

高市提議對食品實施為期兩年的消費稅減免，以減輕家庭生活成本壓力。

專家警告稱，她較為寬松的財政政策可能進一步推高物價，並延緩削減日本龐大國債的進程。

與特朗普互動

高市正籌備下月與美國總統特朗普舉行一次關鍵峰會。特朗普將於4月訪問北京。

美國總統在日本選舉前公開支持高市。而在高市再次被任命為首相數小時前，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）宣布，日本將為其去年10月承諾的5500億美元投資計劃中的三個項目提供資金。

日本已承諾投入首批360億美元項目，包括俄亥俄州的一座天然氣工廠、美國墨西哥灣沿岸的一處原油出口設施，以及一處合成鑽石制造基地。

日本也正面臨增加年度國防支出的壓力。

“日本將為美國投入越來越多的資金……問題在於，公眾是否希望她對特朗普發聲反對，還是保持順從以確保日本安全，”立命館大學政策科學教授上久保誠人（Masato Kamikubo）表示。“至於中國，情況很簡單。日本民眾希望她采取強硬立場。”

對華強硬立場

去年11月，高市曾表示，如果中國對台灣采取軍事行動，日本可能會作出回應。台灣是北京聲稱擁有主權的民主治理島嶼。高市這一表態引發了北京方面的外交和經濟反制。

許多對中國日益強勢感到不滿的日本民眾，對她關於台灣的言論表示歡迎。

專家認為，在大選勝利的鼓舞下，高市可能對中國采取更為強硬的立場。

選舉後不久，高市就參拜靖國神社一事表示，“為了完善那樣的環境，正在努力。首先是盟友，還有要切實得到周邊國家的理解。”日本鄰國認為，參拜該神社顯示出日本對其戰爭歷史缺乏反省。

更強大的軍隊

高市承諾將在12月前修訂安全與防務政策，以增強日本軍事能力，包括解除對致命性武器出口的禁令，進一步遠離戰後和平主義原則。日本還在考慮開發核動力潛艇，以提升進攻能力。

她希望加強情報收集能力，並建立一個國家級機構，與盟友美國以及澳大利亞、英國等防務伙伴更緊密合作。

她支持一項頗具爭議的反間諜法，該法主要針對中國間諜。一些專家認為，該法可能削弱日本的公民權利。

更嚴格的移民政策

高市提出對移民和外國人實施更為嚴格的政策，這在日本日益增長的對移民不滿情緒中引發共鳴。

今年1月，她的政府批准了更嚴格的永久居留和入籍規定，以及防止逃稅和拖欠社會保險費用的措施。

倡導傳統家庭價值觀

高市支持皇室男性繼承制度，並反對同性婚姻。

她還反對修改19世紀制定的民法以允許夫妻婚後使用不同姓氏，從而避免女性被迫放棄原姓。

高市呼籲立法，允許更廣泛地使用婚前姓氏作為別名。在人權活動人士看來，這是試圖阻止“雙姓制”的一個步驟。

（美聯社）

【 本文章由德國之聲授權提供】