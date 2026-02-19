快訊

導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

美俄烏三方會談緊繃 未簽文件

聯合報／ 編譯莊瑞萌、茅毅／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基十七日接受美國Axios新聞網專訪時說，美國總統川普在推動烏俄和平計畫的談判條件時，屢屢公開要求烏方做出讓步，卻未對俄羅斯做出同樣要求，這並不公平；「我希望這只是他的策略，而非最終的決定」。

另，美俄烏三方會談十七、十八日在日內瓦以閉門方式舉行，這是第三輪三方會談。法新社十七日引述一位消息人士報導，首日歷時六小時的會談告一段落，談判氣氛則很緊繃。次日則只談了兩小時，俄方首席談判代表、俄國總統助理梅丁思基十八日直言，談判雖很艱難，但很務實，新一輪三方會談很快就將於近日舉行。

烏方首席談判代表、烏克蘭國安與國防事務委員會主席烏梅洛夫聲明，第一天談判重點是當前面臨的實際問題與潛在解決方案的落實機制，但他未多做詳述。首日除了三方會談，也分別舉行美俄及俄烏雙邊會談。與談的美方首席談判代表、美國中東特使威科夫十七日指稱，會談取得實質進展。

俄國官媒「今日俄羅斯」十八日報導，此輪三方會談結束，各方均未簽署任何文件。

紐約時報十八日引述歐洲智庫「拉斯穆森全球」分析師哈利．內德爾庫報導，川普政府想要基輔先在領土上讓步，唯有如此，美方才將給予烏方戰後的安全保證，而這恐使烏克蘭落入圈套。

