核會談 美對伊畫明確紅線 尚未決定第三輪時日

聯合報／ 編譯陳韻涵茅毅／綜合報導
美伊第二輪核會談結束，第三輪尚未確定時日。圖為十七日伊朗南部某地舉行軍演時試射飛彈。（路透）
美伊第二輪核會談十七日在瑞士日內瓦舉行。美國副總統范斯同日說，美方已向伊方畫下不可逾越的明確紅線，核心目標在於不想要伊朗擁有核武、也不想見到核擴散。美伊官員在會後都表示，儘管仍存在分歧，但雙方同意繼續接觸。

一位美國官員對Axios新聞網指稱，伊方在該會談中提出，將在兩周內帶詳細提議重返談判，以消弭雙方在立場上存在的若干歧異。

美伊兩輪核會談均與談的伊朗外長阿拉奇十七日表示，雙方在第二輪核會談就「指導原則」達成共識，「一個新的機會之窗已開啟」；談判取得進展，但尚未決定第三輪的具體時日。

阿拉奇還說，「我們現在有明確的前進方向，這是好事；雙方提出不同想法，並深入討論，最終我們可以就指導原則達成廣泛共識。接下來我們將按這些原則邁向草擬潛在協議的階段」。

伊朗總統裴澤斯基安十七日也說，伊方並不尋求擁核，但也不會放棄和平性質的核工業，準備好就核工業的和平性質，接受任何形式的查核。

兩輪美伊核會談皆由阿曼外長布沙迪居間擔任調解人。他在十七日會後於社媒發文表示，美伊在確認共同目標及相關技術問題上取得良好進展。

紐約時報十七日引述三位知情伊朗官員報導，伊方已表示，願暫停鈾濃縮三至五年，等於是美國總統川普第二任卸任（二○二九年一月）前，之後再加入一個管理民用等級、而非「武器級」濃縮鈾的區域機制；德黑蘭也將在國際組織的武檢員在場下，在伊朗境內稀釋其濃縮鈾。而作為交換條件，伊方要求美方解除金融及銀行制裁，並解除對伊油出口的禁令。

要求匿名的官員說，伊朗還提出以經濟誘因及與美國進行投資與貿易的機會作為籌碼，包括在伊朗石油與能源產業的合作機會。

另，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）甫結束在波斯灣荷莫茲海峽舉行實兵實彈軍演，德黑蘭十八日預告伊朗及俄羅斯兩軍十九日將在阿曼海及印度洋北部海域舉行聯合軍演。

